'Black Friday' indirimlerinde ne kadar para harcandığı belli oldu

30 Kasım 2021 Salı, 13:49

Her yıl kasım ayında düzenlenen ‘Black Friday’ indirimleri bu sene de dünyada en çok konuşulan konulardan oldu.

Son olarak teknoloji üreticisi Adobe tarafından düzenlenen verilerle birlikte meşhur ‘cuma’ indirimleri için ne kadar para harcandığı ortaya çıktı.

Verilere göre kasımın son cuma gününde (26 Kasım) yapılan satışlar, ilk kez bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

‘EĞİLİMLER DEĞİŞİYOR’

Adobe verilerine göre, 25 ve 26 Kasım günlerinde ABD’de toplamda 8.9 milyar dolarlık çevrimiçi satış yapıldı. Geçtiğimiz yıl 24 ve 25 Kasım günlerinde yapılan satışların toplam değeri ise 9 milyar dolar seviyesindeydi. Bu düşüş çok büyük olmasa da, Adobe tarafından “eğilimlerin değişmesi” olarak değerlendiriliyor.

Adobe için, artık çevrimiçi ortamda indirimlerin ekim ayı itibarıyla başlaması nedeniyle insanlar alışverişlerini birkaç güne sığdırmak yerine uzun bir zamana yayıyor. Adobe, Cyber Monday (Siber Pazartesi) olarak anılan bugünde ise 10.2 ila 11.3 milyar dolar değerinde satış yapılmasını öngörüyor. Yine de, veriler genel itibarıyla alışveriş çılgınlığının sakinleştiğini gösteriyor.

WebTekno’da yer alan habere göre; insanların aldıkları ürünlerin hafta sonu boyunca değiştiği de Adobe’nin dikkat çektiği noktalar arasında yer alıyor. Cuma günü oyuncak ve yemek pişirici gibi ürünlere ilgi gösterildiği belirtilirken, cumartesi gününün popüler ürünlerinin AirPods, giriş seviyesi iPad, Meta Quest 2 ve Samsung, TCL ve Vizio gibi markaların televizyonları olduğu ifade edildi.

Adobe verileri, insanların Black Friday alışverişlerini telefondan yapma konusunda rahatladığını da gösteriyor.

Alışverişlerini telefon üzerinden tamamlayanların oranının 2020’ye kıyasla yüzde 10.6 oranında arttığı ve yüzde 44.4 seviyesine çıktığı belirtildi.