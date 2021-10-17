'Black Panther' oyuncusu Dorothy Steel yaşamını yitirdi
95 yaşındaki "Black Panter" oyuncusu Dorothy Steel, Detroit'teki evinde öldü.
Sinema kariyerine 88 yaşında başlayan "Black Panther" oyuncusu Dorothy Steel, Cuma sabahı Detroit'teki evinde öldü. 95 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni belirtilmedi.
Dorothy Steel, önce “The Trouble With Going Somewhere”, “Merry Christmas”, “Baby” ve “Daisy Winters” gibi televizyon dizi ve filmlerinde oynadı.
2018’de “Black Panther” filminde rol alan Steel’in yer aldığı diğer yapımlar arasında “Saints & Sinners”, “Poms” ve “Christmas Wishes and Mistletoe Kisses” bulunuyor.
Steel, son olarak” Jumanji: The Next Level” filminde oynadı.
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