Blackpink dağılacak mı? Blackpink grup üyeleri Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa devam ediyor mu?

Güney Kore'nin popüler grubu Blackpink'in dağılıp dağılmayacağı merak ediliyor. 2016 yılında kurulan K-Pop gruplarından Blackpink yeni şarkıları ve çalışmalarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Dört üyeden oluşan grubun dağılıp dağılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Blackpink dağılacak mı? Blackpink grup üyeleri Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa devam ediyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 18:01
Blackpink dağılacak mı? Blackpink grup üyeleri Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa devam ediyor mu?
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Blackpink dağılacak mı sorusu, grubun hayran kitlesi tarafından araştırılıyor. Güney Kore'nin popüler müzik grubu Blackpink, 2016 yılında kuruldu. Geniş hayran kitlesine ulan grup 4 üyeden oluşuyor. Grup üyelerinin ayrı olarak solo çalışmaları devam ederken Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa'nın Blackpink grubu olara yoluna devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, Blackpink dağılacak mı? Blackpink grup üyeleri Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa devam ediyor mu?

BLACKPİNK DAĞILACAK MI?

Blackpink grubunun dağıldığı iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak da resmi bir açıklama bulunmuyor. Grup üyeleri kendi solo çalışmaları ve projeleriyle de hayranlarının karşısına çıkıyor. Ancak grup birlikte çalışmalarına devam ediyor.

BLACKPİNK ÜYELERİ KİMDİR?

Blackpink 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Grup, Ağustos 2016'da "Whistle" ve "Boombayah"ı içeren single albümleri Square One ile çıkış yaptı.


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