Blu TV isim değişikliğine gidiyor: Yeni ismi açıklandı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:40

Güncelleme: 05.12.2024 - 18:48

Dijital yayın platformu Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı.

Blu TV'den yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!" ifadelerine yer verildi.

Müjdemizi isteriz! BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın! ??? pic.twitter.com/qpaw8ZjpPA — BluTV (@BluTV) December 5, 2024

ÜYELİKLER DEVAM EDECEK Mİ?

BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek.

2021 yılında Discovery, BluTV'nin %35 hissesini satın almıştı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alınmıştı.