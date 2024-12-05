Blu TV isim değişikliğine gidiyor: Yeni ismi açıklandı

Dijital yayın platformu Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini ve yeni isminin "Max" olacağını açıkladı.

Blu TV isim değişikliğine gidiyor: Yeni ismi açıklandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:40

Dijital yayın platformu Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı.

Blu TV'den yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!" ifadelerine yer verildi.

ÜYELİKLER DEVAM EDECEK Mİ?

BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek.

2021 yılında Discovery, BluTV'nin %35 hissesini satın almıştı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alınmıştı.


Etiketler: #blu TV #BluTV #MAX

İlgili Haberler

RTÜK, Netflix, MUBİ ve BLU TV’ye idari yaptırım uyguladı

RTÜK, Netflix, MUBİ ve BLU TV’ye idari yaptırım uyguladı
Kaybolan Kadınların Hikâyesi Blu Tv’de

Kaybolan Kadınların Hikâyesi Blu Tv’de
'Kabuğu Kırmak' Blu TV'de gösterime girdi

'Kabuğu Kırmak' Blu TV'de gösterime girdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler