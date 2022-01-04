'Kabuğu Kırmak' Blu TV'de gösterime girdi

04 Ocak 2022 Salı, 15:23

Barış İnce'nin yazıp yönettiği 'Kabuğu Kırmak' belgeseli 7 Kasım'da gösterime girmişti.

25 dakikalık belgesel BluTV üzerinden yayınlanmaya başladı.

Belgesel, içe kapalı toplumsal kesimlerin midye dolma üzerinden İzmir’de açılma ve tutunma hikâyesini konu alıyor. 50 yıl önce Mardinli göçmen ailelerle Giritli mübadillerin İzmir’in Kadifekale semtinde midye dolma üzerinden kurduğu dostluk, binlerce aileyi kente bağlarken mutfak kültürüne de katkı sunuyor.

Barış İnce’nin doğup büyüdüğü İzmir’e farklı bir bakış sunduğu kısa belgesel filmi, meşhur İzmir midye dolmasının tarihçesini ve özelliklerini anlatırken, yoğun emekle üretilen bir yiyeceğin ‘kentli’ kimliğinin oluşumuna katkısını da gözler önüne seriyor.

Görüntü yönetmenliğini ödüllü yönetmen Metin Kaya’nın, Senaryo asistanlığını Can Uğur'un yaptığı 2021 yapımı belgesel filmin müziklerinde Fide Köksal, Erdal Güney ve Ozan Çoban’ın imzaları bulunuyor.