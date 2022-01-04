'Kabuğu Kırmak' Blu TV'de gösterime girdi
Yazar Barış İnce’nin yazıp yönettiği ‘Kabuğu Kırmak’ belgeseli, dijital içerik platformu BluTV’de gösterime girdi.
Barış İnce'nin yazıp yönettiği 'Kabuğu Kırmak' belgeseli 7 Kasım'da gösterime girmişti.
25 dakikalık belgesel BluTV üzerinden yayınlanmaya başladı.
Belgesel, içe kapalı toplumsal kesimlerin midye dolma üzerinden İzmir’de açılma ve tutunma hikâyesini konu alıyor. 50 yıl önce Mardinli göçmen ailelerle Giritli mübadillerin İzmir’in Kadifekale semtinde midye dolma üzerinden kurduğu dostluk, binlerce aileyi kente bağlarken mutfak kültürüne de katkı sunuyor.
Barış İnce’nin doğup büyüdüğü İzmir’e farklı bir bakış sunduğu kısa belgesel filmi, meşhur İzmir midye dolmasının tarihçesini ve özelliklerini anlatırken, yoğun emekle üretilen bir yiyeceğin ‘kentli’ kimliğinin oluşumuna katkısını da gözler önüne seriyor.
Görüntü yönetmenliğini ödüllü yönetmen Metin Kaya’nın, Senaryo asistanlığını Can Uğur'un yaptığı 2021 yapımı belgesel filmin müziklerinde Fide Köksal, Erdal Güney ve Ozan Çoban’ın imzaları bulunuyor.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber