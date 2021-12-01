BluTV, aralık programını açıkladı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Dijital yayın platformu BluTV, aralık ayını 'ilk'lerle karşılayacak. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen "Bilmemek" filmi vizyondan sonra ilk kez BluTV’de izleyicilerle buluşurken, Oscar adayı oyuncu Stanley Tucci’nin başrollerinde yer aldığı, bir hukuki çekişmeyi anlatan "La Fortuna" adlı dizi de yine ilk kez BluTV'de izlenebilecek.

Platform, aralık ayında 6 dalda Oscar adayı "Carol" dahil birçok film ve diziyi de arşivine eklerken, "Yeşilçam" dizisinin 2. sezonunun son 5 bölümünü de yayına alacak.

BluTV ayrıca Discovery+ ayrıcalığıyla "Matchday: Inside FC Barcelona", "Kendra Sells Hollywood" ve "Space Titans: Musk, Bezos, Branson" yapımlarını da izleyicilerine sunacak.

İşte BluTV aralık ayı programı...

BİLMEMEK

Leyla Yılmaz’ın Adana Film Festivali ve Ankara Film Festivali’nde En İyi Film dahil önemli ödüllerle dönen filmi "Bilmemek", sinemalardan sonra ilk kez BluTV’de izleyicilerle buluşuyor. Senan Kara, Yurdaer Okur ve Emir Özden’in başrollerini paylaştığı film, hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanırken, “ötekileştirme” kavramına da gündelik hayat üzerinden bir bakış getiriyor.

CAROL

BluTV, Aralık ayında Cate Blanchett ile Rooney Mara’yı buluşturan, ödüllü yönetmen Todd Haynes’in yönettiği 6 dalda Oscar adayı "Carol"ı seçkisine ekliyor. Yazar Patricia Highsmith’in romanından beyazperdeye uyarlanan ve pek çok önemli ödül kazanan film, 1950’li yılların New York’unda genç bir fotoğrafçı ile kendinden yaşça büyük bir kadın arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

LA FORTUNA

Filmografisine sayısız ödüllü yapım sığdıran İspanyol yönetmen Alejandro Amenábar’ın ilk dizisi "La Fortuna" BluTV'nin yabancı dizilerinin arasına ekleniyor. Oyuncu Stanley Tucci’nin kadrosunda yer aldığı dizi, Alex Ventura adlı deneyimsiz bir İspanyol diplomatın, gümüş dolu bir batığı bulan Amerikan bir hazine avcısıyla girdiği hukuki çekişmeyi anlatıyor.

MEDICI

Aralık ayında izleyicilerle buluşacak olan bir diğer dizi "Medici" ise, 15’inci yüzyılda, Floransa’nın kaderini değiştiren, tarihin en ünlü ailelerinden biri olan Medici ailesinin hikâyesine odaklanıyor.

LA ZONA

Farklı ülkelerin önemli yapımlarına yer veren BluTV’nin arşivine "La Zona" da ekleniyor. Dizi, Kuzey İspanya’da yaşanan bir nükleer felaketten üç yıl sonra yeniden inşa edilen bir şehirde gizemli cinayetlerin başlamasıyla yaşananları anlatıyor.

YEŞİLÇAM

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı, yönetmen Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, BluTV’nin ilk dönem dizisi "Yeşilçam" da Aralık ayında ikinci sezonunun son 5 bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

MATCHDAY: INSIDE FC BARCELONA

BluTV aracılığıyla izleyicilerle buluşan discovery+'ın aralık seçkisinde bu ay "Matchday: Inside FC Barcelona" adlı 8 bölümden oluşan belgesel dizi yer alıyor. Belgesel dizide FC Barcelona’nın 2018-2019 sezonunda karşı karşıya kaldığı sıra dışı anları gözler önüne seriliyor.

KENDRA SELLS HOLLYWOOD

discovery+’ın bir diğer yeni serisi "Kendra Sells Hollywood"da izleyiciler Playboy malikanesinin eski sakinlerinden Kendra Wilkinson’ın bir gayrimenkul danışmanı olma yolunda ilerlediği yola tanık olacak.

SPACE TITANS: MUSK, BEZOS, BRANSON

discovery+’ın "Space Titans: Musk, Bezos, Branson" yapımı ise tüm dünyanın uzun süre konuştuğu, uzaya yolculuğunun artık sadece NASA astronotlarına mahsus olmaktan çıktığını anlatıyor.

Aralık ayı seçkisi

FİLMLER

Bilmemek



Carol



The Golden Glove



A Bigger Splash



3 Generations



Çok Uzak Fazla Yakın



Ejder Kapanı



Benim Dünyam

DİZİLER

La Fortuna



Medici



La Zona

BELGESEL SERİLER