BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' teşekkürü

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:53

Güncelleme: 18.02.2025 - 00:53

Fletcher, X hesabından yaptığı paylaşımda, Haluk Levent'in 14 Şubat'ta yayımladığı "30 Nisan'da İstanbul'da konser vereceğini ve bunun tüm gelirini BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını" belirten mesajını alıntıladı.

Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisini (OCHA OPT) etiketlediği paylaşımında Fletcher, "Haluk Levent'e, OCHA OPT'nin Gazze halkını desteklemek için kurduğu insani yardım fonuna sesini ve platformunu kullanarak destek verdiği için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini, BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.