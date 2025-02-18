BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, konser gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklayan Haluk Levent'e teşekkür etti.

BM'den Haluk Levent'e 'Gazze' teşekkürü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:53

Fletcher, X hesabından yaptığı paylaşımda, Haluk Levent'in 14 Şubat'ta yayımladığı "30 Nisan'da İstanbul'da konser vereceğini ve bunun tüm gelirini BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını" belirten mesajını alıntıladı.

Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisini (OCHA OPT) etiketlediği paylaşımında Fletcher, "Haluk Levent'e, OCHA OPT'nin Gazze halkını desteklemek için kurduğu insani yardım fonuna sesini ve platformunu kullanarak destek verdiği için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini, BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.


Etiketler: #Haluk Levent #gazze #BM

İlgili Haberler

Haluk Levent BM'de görüşmeler gerçekleştirdi: Gazze için yardım konserini duyurdu

Haluk Levent BM'de görüşmeler gerçekleştirdi: Gazze için yardım konserini duyurdu
Haluk Levent şikayetinden vazgeçti: Deniz Akkaya'nın davası düştü

Haluk Levent şikayetinden vazgeçti: Deniz Akkaya'nın davası düştü
Hastaneye kaldırılmıştı: Haluk Levent'in sağlık durumuna dair açıklama yapıldı

Hastaneye kaldırılmıştı: Haluk Levent'in sağlık durumuna dair açıklama yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler