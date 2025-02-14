Haluk Levent BM'de görüşmeler gerçekleştirdi: Gazze için yardım konserini duyurdu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 21:17

Güncelleme: 14.02.2025 - 21:17

Sanatçı Haluk Levent Birleşmiş Milletler'de görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeyi X hesabından duyuran Levent, "30 Nisan’da İstanbul’da vereceğim konserin tüm gelirini Birleşmiş Milletler’de yaptığım görüşmeler sonrası BM’nin Gazze yardım fonuna bağışlayacağım" açıklamasında bulundu.

Haluk Levent ayrıca dünyanın her tarafından aktivist ve sanatçıların desteğini beklediğini belirtti.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde: