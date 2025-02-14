Haluk Levent BM'de görüşmeler gerçekleştirdi: Gazze için yardım konserini duyurdu

Sanatçı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, yaptığı yeni açıklama ile 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konseri BM'nin Gazze yardım fonuna bağışlayacağını aktardı.

Haluk Levent BM'de görüşmeler gerçekleştirdi: Gazze için yardım konserini duyurdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 21:17

Sanatçı Haluk Levent Birleşmiş Milletler'de görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeyi X hesabından duyuran Levent, "30 Nisan’da İstanbul’da vereceğim konserin tüm gelirini Birleşmiş Milletler’de yaptığım görüşmeler sonrası BM’nin Gazze yardım fonuna bağışlayacağım" açıklamasında bulundu.

Haluk Levent ayrıca dünyanın her tarafından aktivist ve sanatçıların desteğini beklediğini belirtti.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #AHBAP #gazze #sanatçı

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