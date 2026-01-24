Bodrum'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor: Tek seferde 50 tonluk sipariş

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında hem üreticiler destekleniyor hem de coğrafi işaretli Bodrum Mandalini tüketiciyle doğrudan buluşturuluyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 5 ve 10 kilogramlık özel paketler hâlinde hazırlanan Bodrum Mandalinleri, anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üzerinde özel mesajların da yer aldığı paketler adreslerine teslim edilirken, yeni siparişlerin hazırlıkları da devam ediyor.

TEK SEFERDE 50 TONLUK SİPARİŞ

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün üreticileri desteklemek adına yürüttüğü bir diğer organizasyonla Mersin'e 50 ton Bodrum Mandalini sevk ediliyor. Bahçelievler, Turgutreis, Müskebi, Dereköy ve Bitez mahallelerinde üretim yapan 18 üreticiden alınan toplam 50 ton mandalinin sevk ve lojistik süreci, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.Mandalinin kendi yaşamındaki ve Bodrum kültüründeki yerine sık sık vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de katıldığı turuncu hasat döneminde, toplam 34 üreticiden 63 seferde, 69 ton Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından gerçekleştirilen alımlar ara vermeden devam ediyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

50 tonluk sevkiyat için bahçelerinden Bodrum Mandalini alımı yapılan üreticiler, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bahçe sahiplerinden Hasan Akalan, "Bu çalışma, bu tempo böyle devam ederse hem mandalincilik hem de çiftçi kalkınır." dedi.

Bir diğer üretici Barış Yücel Yavuz, "Normalde pazarlarda stant açarak satıyorduk ya da başka pazarcı arkadaşlarımız geliyordu. Onlar alıyordu ve tabii ki fiyatlar düşük oluyordu. Belediyemiz şimdi daha yüksek fiyattan alım yapmaya başladı" ifadelerini kullanırken, üretici İbrahim Özdemir ise, "Satmakta zorlanıyorduk, belediye alım yapınca daha iyi oluyor" dedi.