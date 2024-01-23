Boğaz ağrısını anında geçirecek o formül: 1 kaşığını suda kaynatmak yeterli!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:44

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:44

Kış aylarında hastalıklardan korkunmak çok kolay olmayabiliyor. Hastalık dönemlerinde kişiyi en çok zorlayan durumlardan biri uzun süreli boğaz ağrısı. Bu gibi durumlarda boğaz ağrısından kurtulmak için çok pratik ve etkili bir çözüm yolu bulunmakta.

İşte boğaz ağrılarınızdan anında kurtulmak için yapmanız gereken o formül...

1 ÇAY KAŞIĞINI SUDA KAYNATMAK YETERLİ...

Adaçayının antimikrobiyal özellikleri sayesinde boğaz ağrısına olan etkisi uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Adaçayı ile hazırlanacak olan bu formül boğaz ağrısına iyi gelerek hastalık dönemi boyunca tekrarlanmasını engelleyecek.

ANTIMIKROBIYAL NEDİR?

Antimikrobiyal özellik, mikroorganizmaları öldüren veya çoğalmalarını engelleyen bir madde veya özelliktir. Bu özellik, bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalara karşı etkilidir.

Bazı bitkiler, örneğin sarımsak, adaçayı ve zencefil antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda, antibiyotikler gibi bakterilere karşı etkilidir.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN UZMANLAR ÖNERİYOR!

Kaynamış suya ilave edilecek 1 çay kaşığı adaçayı boğaz ağrısına anında çözüm olacak. Hazırlanan ve dinlendirilen bu çay ile yapılan gargara kısa sürede ağrılardan kurtulmayı sağlayacak.