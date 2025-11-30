Bond adayları arasında Callum Turner zirvede

Daniel Craig’in ardından yeni James Bond’un kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun süredir adaylar arasında adı geçen isimlerden sonra, son dönemde öne çıkan favori İngiliz oyuncu Callum Turner oldu. Turner, aynı zamanda şarkıcı Dua Lipa’nın nişanlısı olarak da tanınıyor.





Daha önce Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Idris Elba, James Norton ve Martin Compston gibi isimler gündeme gelmiş, ancak hiçbiri resmiyet kazanmamıştı. Şimdi ise Callum Turner, Bond rolü için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Turner, Dune: Çöl Gezegeni, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı ve Sicario gibi yapımlarda rol almış, Denis Villeneuve’ün yöneteceği yeni James Bond filminde başrol için favori konumuna gelmiş durumda. İngiliz basını ve bahis şirketleri, 35 yaşındaki oyuncunun Henry Cavill, Theo James ve Harris Dickinson gibi rakiplerinin önüne geçtiğini belirtiyor.





Yeni James Bond filminin senaryosunu, İngiliz yazar ve Peaky Blinders dizisinin senaristi Steven Knight kaleme alacak. Daniel Craig, son beş Bond filminde ajan rolünü üstlenmişti. Serinin geleceğine dair projeler, Amazon’un MGM Studios’un James Bond markasının haklarını devralmasıyla bu yılın başında yeniden şekilleniyor.