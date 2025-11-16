Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, Asmalımescit'te el ele objektiflere yansıdı. İlk kez birlikte görüntülenen âşıklar, basın mensuplarının sorularına sadece teşekkür ederek karşılık verdi. Peki, Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Bora Cengiz dizi ve filmleri

BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumlu.İlk olarak 2008 yapımı bir televizyon dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.