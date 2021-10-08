Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu: Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler
Artvin Borçka Belediyesi, Twitter'dan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik etmek isterken yanlışlıkla Morgan Freeman'ın fotoğrafını yayınladı. Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından yeni bir paylaşım daha yapan belediye, bu sefer şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı. Olay, sosyal medyada gündem oldu.
Nobel Edebiyat Ödülü, Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi. Artvin Borçka Belediyesi de Gurnah'ı tebrik etmek istedi ancak yaptıkları hata sosyal medyada gündem oldu.
YANLIŞ FOTOĞRAF KULLANDILAR
Borçka Belediyesi, Abdulrazak Gurnah'ın görseli yerine ünlü edebiyatçı Morgan Freeman'ı kullandığı paylaşımında "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
ÖZÜR PAYLAŞIMINDA TARIK MENGÜÇ'Ü KULLANDILAR
Yanlış fotoğraf paylaşmaları kısa sürede gündem olan Borçka Belediyesi, Twitter kullanıcılarının uyarısı üzerine yeni bir paylaşım yaptı.
Özür paylaşımını eğlenceli bir dille yapmak isteyen belediye, bu sefer de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı.
Belediye'nin hesabından yeni yapılan paylaşımda, "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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