Son dakika... Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:23

İstanbul Cumuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

Soruşturma kapsamında Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.