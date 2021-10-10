Bosnalı mucitten manzarayı beğenmeyen eşine büyük sürpriz

10 Ekim 2021 Pazar, 16:34

Bosnalı Vojin Kusic, sürekli evin manzarasından şikayet eden eşini mutlu etmek amacıyla olduğu yerde dönebilen bir ev inşa etti. Kusic, evin altına 7 metre çapında bir mekanizma eklediğini böylece 22 saniyede tam tur dönebilen bir yapıya kavuştuklarını açıkladı.

"Bu bir icat değil, istemek ve bilgi edinmek evi inşa etmek için yeterli" diyen Kusic, projeyi altı yılda tamamladığını belirtti. Bu süre zarfında yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle bir yıl da hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kusic, "Ömrümü en az bir yıl daha uzatmaları için doktorlara yalvardım, çünkü kafamdaki projeyi benden başka hiç kimse gerçekleştiremezdi" dedi.

Fakir bir aileden geldiği için iyi bir eğitim alma şansı olmadığını açıklayan Kusic, bu durumun evi tek başına inşa etmesine sebep olduğunu söyledi. Evin yeni yapısıyla sabah başka akşam başka bir manzaraya bakabildiklerini vurgulayan 72 yaşındaki Kusic, tasarım için Sırp mucit Nikola Tesla'dan ilham aldığını belirtti.