Boykot sebebiyle konserini iptal eden Ane Burn'den yeni paylaşım

Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:47

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:47

Müzik grubu Muse'un konserini organize eden DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'ın İmamoğlu protestoları ve boykot kampanyası hakkında yaptığı yorumlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bu tepkiler, Ane Brun'un İstanbul konserine de yansıdı.

Türkiye'de konser verecek olan müzisyen Ane Brun da organizatörü DBL Entertainment hakkındaki boykottan haberdar edildi. Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" yanıtı verdi.

Konserini iptal ettiğini duyuran Brun, sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu Ekim ayında İstanbul'da çalmamaya karar verdim. Sizin için çalmayı çok istiyordum ama ne yazık ki şu an doğru zaman değil. En kısa zamanda sizin için çalmayı hayal ediyorum. Sizin yanınızdayım. Barış ve Sevgi İçinde."

NE OLMUŞTU?

Özel’in boykot çağrıları sonrası; hemen hemen her kalemde iktidara yakın isimlere ait şirketler yurttaşların radarına girmeye başladı. Bunlardan biri de "DBL Entertainment" oldu.

Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'yı bu yaz İstanbul'a getirecek olan DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, Espressolab'ı boykot eden yurttaş için "vatan haini" ifadesini kullanmış.



Öte yandan, Özkan'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babasınıhedef aldığı paylaşımı da ortaya çıktı.

