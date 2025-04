Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:21

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:21

DBL Entertainment organizasyon şirketine yönelik boykot çağrılarının ardından, ünlü sanatçı Ane Brun, planlanan konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Peki, Ane Brun kimdir? Ane Brun Türkiye konserini neden iptal etti? Ane Brun kaç yaşında, nereli?

ANE BRUN KİMDİR?

Ane Brun, 10 Mart 1976 tarihinde Norveç’in Molde şehrinde doğan, dünya çapında tanınan bir söz yazarı, gitarist ve vokalisttir. Norveçli sanatçının müzik tarzı genellikle indie, folk ve alternatif türlerini kapsar.

Kariyer Başlangıcı ve İlk Albüm

Ane Brun, 2003 yılında çıkardığı ilk albümü Spending Time with Morgan ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Başarılar ve Albümler

Ane Brun’un müzikal kariyeri boyunca pek çok albüm yayımlandı ve her biri, sanatçının kalitesini pekiştirdi. 2005 yılında yayımladığı A Temporary Dive albümü, Norveç’te platin sertifika kazandı ve uluslararası alanda da büyük başarı elde etti. Aynı yıl, Duets isimli bir derleme albümü de yayımlandı. Brun’un müzik kariyerinde öne çıkan diğer albümleri ise Changing of the Seasons (2008), It All Starts with One (2011) ve When I'm Free (2015) gibi eserlerdir.

ANE BRUN TÜRKİYE KONSERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Türkiye'de konser verecek olan müzisyen Ane Brun da Türk hayranları tarafından, organizatörü DBL Entertainment hakkındaki boykottan haberdar edildi. Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" yanıtı verdi.