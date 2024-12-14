Böylesi sadece Bodrum'da yetişiyor: 50 bin ton hasat edilecek....

Yayınlanma: 14.12.2024 - 15:20

Güncelleme: 14.12.2024 - 15:20

Üreticiye destek olmak ve Bodrum mandalinine sahip çıkmak için Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bitez, Müskebi, Dereköy, Bahçelievler, Gümüşlük ve Yalıkavak mahallelerinde bulunan 37 üreticiden 20 ton Bodrum mandalini satın alınarak festival hazırlıkları tamamlandı. Geri kalan 30 ton ise önümüzdeki günlerde yine Bodrum’un farklı mahallelerinde bulunan üreticilerinden satın alınarak planlanan şekilde dağıtılacak.

Satın alınan mandalinaların 20 tonu Bodrum Mandalin Festivali'nde, 20 tonu kent meydanlarında, 10 tonu ise muhtarlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşacak.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mandalin bahçelerindeki hasada katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sevilay Yağlıdere ve ailesi ile gerçekleştirdiği hasadın ardından, “Biliyorsunuz ki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzle beraber Bodrum Mandalininin yeniden ekonomik değerini kazanması için ve üreticilerimizin yüzünü erken hasat yaparak güldürmek için yola çıktık. Bu amaçla Bodrum’un farklı üreticilerinden, yerel üreticilerinden 50 ton Bodrum mandalini hasat ediyoruz. Bodrum mandalininin 20 tonunu pazar günü gerçekleştireceğimiz festivalimizde halkımıza ücretsiz sunacağız. Geri kalan 20 tonunu Bodrum’un mahallelerinde, meydanlarında yine halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Kalan 10 tonunu ise muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, talep eden vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyor olacağız. Bizler durmadan, yorulmadan, bizlere öğretilen, bizleri var eden değerleri yaşatmak için çalışmaya kararlıyız.” diyerek tüm Bodrumluları 15 Aralık Pazar günü (Yarın) Bitez’de gerçekleşecek Bodrum Mandalin Festivaline davet etti.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Bitezli mandalin üreticisi Yıldırım Kemal Yıllıkçı, Bodrum Belediyesinin son yıllarda tarıma yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Annelerimiz, babalarımız bizleri bu narenciye bahçesinden elde ettikleri gelirlerle büyüttüler. Hem eğitimim hem de havacılıkla ilgili değişik görevlerim sırasında dünyanın narenciye yetiştiren aşağı yukarı her ülkesine gittim. Gönül ferahlığıyla söyleyebilirim ki dünyanın en aromatik, en lezzetli mandalinası Bodrum yerli mandalinası. Mandalinamızın kıymetini bilelim. Çok endemik, değişik bir tür olduğunu değerlendiriyorum. Belediyemizin yapmış olduğu destekleri takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz” dedi.