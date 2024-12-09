Zorlu kış şartlarına rağmen hasat devam ediyor: Yılbaşı sofralarını Manisa üzümü tatlandıracak!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri yağmur, çamur ve soğuğa rağmen örtüaltı bağlarda üzüm kesim çalışmaları devam ediyor. Yeni yıl sofralarını süsleyecek ilk üzümlerin hasadı ilçede devam ediyor.
Temmuz ayında erkence üzümlerin kesimleri ile başlayan üzüm kesim çalışmaları ve 20 Temmuz'dan sonra başlayan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen örtüaltı üzüm bağlarında devam ediyor.
"Bağların Yüzde 90'ı örtü altında korunuyor"
Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık üzüm bağının bulunduğunu ve bağların yüzde 90'ının örtü altına alındığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Biz üzüm bağlarımızı her yıl soğuktan, doludan, iri yağmurlardan, tozdan, aşırı sıcaklardan koruma amaçlı olarak örtü altına alıyoruz. Bu sistemle ocak ayının ilk haftasına kadar bağlarda hasat devam eder. Bağlarda kullanılan beyaz kaneviçe örtüler iki ve dört yıl kullanılabiliyor. Örtülerin yardımıyla üzüm bağlarımız da adeta açık soğuk hava deposu gibi olduğundan dayanıklı olmaktadır." dedi.
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