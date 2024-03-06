Bozulup çöpe atmaya son! İşte yeşillikleri uzun süre taze tutmanın yöntemleri...

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:01

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:01

Başlıca yeşillikler arasında maydanoz, roka, marul, ıspanak, taze soğan gibi yeşil renkli sebzeler bulunmaktadır. Bu yeşillikler sağlık açısından son derece önemlidir, zira vitamin, mineral ve lif bakımından zengindirler. Ancak, yeşilliklerin bozulma süreçleri oldukça hızlıdır ve tazeliklerini kaybetmeleri kolaydır. Saklama koşullarına dikkat etmek de önemlidir. Yeşillikleri hava alabilen, nemli olmayan bir ortamda saklamak gereklidir. Peki yeşilliklerin bozulup çöpe atılmasını nasıl önleriz? İşte yeşillikleri uzun süre taze tutmanın yöntemleri...

YEŞİLLİKLER NASIL YIKANMALIDIR?

Yeşillikleri kirlerinden arındırmak ve daha hijyenik hale getirmek için öncelikle temiz bir lavabonun ya da genişçe bir kabın içini su ile doldurun. Yeşilliklerin yapraklarını mutlaka tek tek açarak ve topraktan arındırmak için suyun içinde nazikçe çalkalayın. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla fazla suyu süzün. Bu yöntemle yeşillikler, hem mikroorganizmalardan hem de kimyasal kalıntılardan arınmış olacaktır. Ancak, bazı durumlarda sadece su kullanımı yeterli olmayabilir.

Bu noktada, doğal temizleyicilerden destek alabilirsiniz. Sirke, karbonat ve limon gibi mutfakta sıkça bulunan malzemeler, hijyen sağlama konusunda etkili olabilir. Örneğin, bir miktar sirkeyi suya ekleyerek yeşillikleri bu karışımla yıkayabilirsiniz. Alternatif olarak, suya karbonat veya limon suyu ekleyerek de aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Bu doğal temizleyiciler, yeşilliklerinizi daha güvenli bir şekilde temizlemenize yardımcı olurken, aynı zamanda çevre dostu bir seçenek sunar.

YEŞİLLİKLER NASIL SAKLANMALIDIR?

1. Yıkayıp paketleme:

Yeşillikleri manavdan satın alıp mutfağınıza soktuğunuzda ilk yapmanız gereken onları sirkeli suda yıkamak, üzerindeki toprak ve küçük haşerelerden uzaklaştırmak olmalıdır. Örneğin; marul yapraklarını tek tek ayırıp yıkadıktan sonra kurutucu kaplarda kurutun. Kuruduktan sonra hava almayan kaplarda veya küçük buzdolabı poşetlerinde saklayın. Kullanmak istediğinizde kabın içerisinden aldıktan sonra tekrar hava almayacak şekilde kapatın. Bu işlemleri yaparsanız yeşillikler çürümez.

2. Detaylı kurulama:

Yıkayıp suyunu süzdüğünüz, mümkünse salata kurutucuda fazla suyunu da attığınız yeşillikleri, temiz bir mutfak havlusu üzerinde kupkuru olana kadar bekletin.

3. Sulukta saklama:

Roka ve maydanoz gibi yeşillikleri su dolu bir suluk içinde saklayabilirsiniz. Bunun için bir su dolu bir bardağa yeşilliklerin saplarını yerleştirin ve buzdolabına koyun. Suyun içindeki saplar, yeşilliklerin tazeliğini korumalarına yardımcı olur.

4. Çürüklerini ayırma:

Gerekli önlemleri aldıktan sonra yine de çürüyen yeşillikler olabilir. Çürüyen yeşillikleri ayırmalısınız. Eğer ayırmazsanız bu diğer yeşilliklerin de çürümesini sağlayacaktır.

5. Soğuk ortamda muhafaza etme:

Buzdolabı sıcaklık koşulları da sebzeler için oldukça önem taşır. Sebzeler soğuk ortamda muhafaza edilmeli. Ancak çok soğuk ortamda değil. Yeşillikler için buzdolabındaki en uygun sıcaklık derecesi 3 ila 4 arasında olmalıdır. Bu önlemleri alırsanız hem yeşilliklerinizin bozulma süresini uzatmış olursunuz.

6. Hava almama:

Hava aldırmayan bir saklama poşetinin içerisine, emiciliği yüksek bir havlu kağıt ile beraber yerleştireceğiniz yeşil sebzeleriniz, hem hava almadıkları için hem de nemin havlu kağıt tarafından emilmesi sebebiyle, bir hafta boyunca taptaze kalacaklardır. Saklama poşetini kapatmadan önce, içerisindeki havayı mümkün olduğunca çıkartmaya özen gösterin.