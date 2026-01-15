Bradley Cooper'ın 'Erkenci Kuş' yorumuna Demet Özdemir'den yanıt geldi

Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızı Bradley Cooper’ın, annesinin Türk dizilerine olan ilgisini anlatırken Erkenci Kuş dizisini örnek göstermesi magazin gündemine damga vurdu.



Cooper, annesinin diziyi defalarca izlediğini ve başrollerde yer alan Demet Özdemir ile Can Yaman’dan övgüyle bahsettiğini dile getirmişti.



Bradley Cooper’ın annesinin Erkenci Kuş dizisi ve Demet Özdemir’e hayran olduğunu açıklaması gündem yaratırken, oyuncudan yanıt geldi.



DEMET ÖZDEMİR'DEN YANIT GELDİ

Bu açıklamaların ardından gözler, dizinin kadın başrolü Demet Özdemir’e çevrildi. Oyuncu, katıldığı bir ödül töreninde Bradley Cooper’ın sözleriyle ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Özdemir, kendisine yöneltilen soruya karşılık vererek, “Sizin aracılığınızla öncelikle annesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey tabii ki” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca; "Bu bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.