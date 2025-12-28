Efsanevi Fransız oyuncu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Brigitte Bardot kimdir? Brigitte Bardot kaç yaşında, nereli? Brigitte Bardot neden öldü?

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

Brigitte Anne-Marie Bardot, 8 Eylül 1934'te burjuvazi sınıfı bir ailede Paris'te doğdu. Babası Louis 'Pilou' Bardot bir mühendis ve aynı zamanda babası Charles Bardot 'dan ona kalan Bardot Fabrikaları'nın sahibiydi. Annesi Anne-Marie 'Toty' Mucel ise bir ev hanımıydı, kocası Pilou 'dan 16 yaş küçüktü ve 1933 yılında evlenmişlerdi. Bardot orta sınıf, katolik bir ailede büyüdü. 1947 yılında Bardot Conservatoire de Paris'e kabul edildi ve 3 yıl boyunca Rus koreograf Boris Knyazev'den ders aldı.

BRIGITTE BARDOT'UN HAYATI VE KARİYERİ

Elle dergisinin kapağına çıktıktan sonra Bardot, yönetmen Jean Boyer’in Le Trou normand filminde Bourvil ile ufak bir rolde oynamayı kabul etti. Başlangıç olarak pek iyi olmayan bu rolü kabul etmesinde Boyer’in vereceği 200.000 frankın da rolü büyüktür. 1952 yılında Brigitte And God Created Woman filminde ilk büyük çıkışını yaptı. Aynı yılda uzunca süredir âşık olduğu Roger Vadim ile evlendi. Çift evliliklerinin beşinci yılında ayrıldı. Avrupa'nın film endüstrisi yükselişte olması ve Bardot'un kendi yükselmesi olağanüstü gelişiyor olsa da, sadece birkaç tane Avrupalı oyuncu ABD'de medyanın ilgisini aşırı derecede çekti ve Bardot bu oyunculardan biri idi. Bardot, Marilyn Monroe ile 1950 ve 1960 yılların filmlerinde kadın cinselliğinin baş örneklerini sergilemiştir.

1973'te Bardot, 40. doğum gününden az önce emekliliğini açıkladı. Elli sinema filmde oynayıp, birçok müzik albümü kayıt ettikten sonra ününü hayvan haklarını korumak üzere kullanmak istedi.

BRIGITTE BARDOT NEDEN ÖLDÜ?

91 yaşında olan efsane Fransız oyuncunun son zamanlarda bir dizi ameliyat olduğu ve buna bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.