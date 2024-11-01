Bruce Willis demansla mücadele ediyor... Eşi Emma Heming sağlık durumuna dair açıklama yaptı: 'Tedavisi yok ve ölümcül'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:01

Güncelleme: 01.11.2024 - 12:01

Ünlü oyuncu Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Önce afazi, ardından frontotemporal demans teşhisi konulan Willis’in sağlık durumu hakkında eşi Emma Heming, Town and Country dergisine açıklamalarda bulundu.

Heming, "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor. Sonunda bir tanıya varmak, 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi. Willis ile üç kız çocuğu sahibi olan Heming, çocuklarına durumu açıkça anlattığını belirterek, "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler" ifadesini kullandı.

Hastalığın ilerleyici ve ölümcül olduğunu belirten Heming, çocuklarıyla bu durumun ölümcül yanını konuşmak istemediğini vurguladı. "Çocuklarım, babalarının iyileşmeyeceğini biliyor. Ancak demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim; Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaşıyorum ve biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Emma Heming, aynı zamanda Willis’in Demi Moore ile evliliğinden olan üç kızının da üvey annesi olarak aileye destek oluyor.