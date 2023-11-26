Demans hastası Bruce Willis'in son hali hayranlarını endişelendirdi
Demans hastalığına yakalanan ABD'li oyuncu Bruce Willis'in son halini kızı paylaştı. Ünlü aktörü bu halde gören hayranları adeta yıkıldı.
ABD'li aktör Bruce Willis, bu yılın başında davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı.
Ünlü aktörün son videosu hayranlarını derinden
üzdü.
SON DURUMU ENDİŞELERİ ARTIRDI
Zorlu hastalıkla mücadele eden ünlü aktörün son durumu merak edilirken kızından paylaşım geldi.
Paylaşımda Bruce Willis'in kızının elini
tuttuğu anları gösteriyor ve ünlü oyuncunun demansla olan zorlu mücadelesine
işaret ediyor. Söz konusu paylaşım ünlü aktörün sağlık durumuyla ilgili
endişeleri artırdı.
AFAZİ TEŞHİSİ KONMUŞTU
"Zor Ölüm" film serisiyle tanınan 68 yaşındaki aktöre geçtiğimiz yıl mart ayında afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.
Afazi
hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar
sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.
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