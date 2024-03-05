Bruce Willis’in eşi Emma Heming isyan etti: 'Kocamın neşesinin kalmadığı yalan'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:05

Güncelleme: 05.03.2024 - 12:05

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen Afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, Şubat 2023’ten bu yana da frontotemporal Demans hastalığıyla mücadele etmeye başlamıştı. 'Zor Ölüm', 'Altıncı His' gibi ünlü yapımların yıldızının durumu sık sık dünya basınında manşetlere taşınıyor. Ancak son haberler, ünlü oyuncunun eşi Emma Heming’i kızdırdı.

68 yaşındaki Bruce Willis'in hayatında "Artık neşe kalmadığı" şeklinde çıkan manşetlere isyan eden Emma Heming, sosyal medya paylaşımında; "Pazar sabahı ve ben sinirliyim. Az önce internette tıklama tuzağına düştüm. Sadece kaydırıp kendi işime bakıyordum ve kendi ailemle ilgili bir manşet gördüm. Başlık aslında kocamda artık neşe kalmadığını söylüyor. Şimdi size şunu söyleyebilirim ki bu, gerçeklerden çok uzak bir ifade" dedi.

Emma Heming ayrıca "İnsanları korkutmayı durdurmak için topluma ve bu aptal manşetleri yazan kişilere ihtiyacım var. İnsanları, bir tür nöro-bilişsel hastalık tanısı konduktan sonra 'İşte bu' diye düşünmeleri için korkutmayı bırakın. Hepsi bu. Hadi bitirelim. Burada görülecek başka bir şey yok. Durum bunun tam tersi, tamam mı?" dedi.



45 yaşındaki iki çocuk annesi Emma Heming, hastalık teşhisi sonrası hayatları hakkında; "Yeni bir bölüme başlıyorsunuz ve o bölüm dolu. Size bunun ne olduğunu söyleyeyim. Sevgiyle dolu, bağlılıkla dolu, sevinçle dolu, mutlulukla dolu" ifadesini kullandı.

Emma Heming, tepkisini dile getirdiği videoyu şu sözlerle tamamladı:

"Anladığım kadarıyla yanlış insanlar tarafından eğitiliyoruz. Deneyime karşı fikri olan insanlar... Kendilerini herhangi bir nöro-bilişsel hastalık konusunda gerektiği gibi eğitmeye zaman ayırmayan insanlar bunlar. Neden bu kadar cesur olup bunu söyleyebiliyorum? Çünkü manşet üstüne manşet ve yanlış bilgi içeren yazılar görüyorum. Ailemden bahsetmiyorum bile. Bu abartılı manşet ve hikayelerin çılgınlığına alışkınım. Ben sadece temel Demans farkındalığından ve halka neyin sunulduğundan bahsediyorum."