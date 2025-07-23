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Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir? Söz yitimi belirtileri neler?

Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir? Söz yitimi belirtileri neler?

23.07.2025 09:49:00
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Haber Merkezi
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Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir? Söz yitimi belirtileri neler?

Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Bruce Willis'in sağlık durumu, ailesinin açıklamalarına göre her geçen gün daha da kötüleşiyor. Afazi teşhisiyle başlayan sağlık süreci, daha sonra tedavisi bulunmayan frontotemporal demans (FTD) hastalığına evrildi. Peki, Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir? Söz yitimi belirtileri neler?

Hollywood'un simge ismi Bruce Willis’in kızı Tallulah, babasının konuşma, okuma ve hafıza yetilerini kaybettiğini açıkladı. Peki, Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir? Söz yitimi belirtileri neler?

AFAZİ NEDİR?

Afazi, halk arasında “söz yitimi” olarak da bilinir ve beynin dil merkezlerini etkileyen bir hasar sonucunda konuşma, anlama, okuma veya yazma becerilerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir dil bozukluğudur. Genellikle inme (felç), kafa travması, beyin tümörü veya bazı nörolojik hastalıklar nedeniyle gelişir.

AFAZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Afazi, beyindeki hasarın yerine ve boyutuna bağlı olarak kişiden kişiye farklı şekillerde görülebilir. En sık karşılaşılan belirtiler şunlardır:

Konuşurken doğru kelimeyi bulmada zorlanma

Anlamsız ya da yanlış kelimeler kullanmak

Kısa ve eksik cümlelerle konuşmak

Karşıdakinin söylediklerini anlamada güçlük çekmek

Okuma ve yazma becerilerinde bozulma

Akıcı konuşurken bile mantık hataları yapmak veya kelimeleri karıştırmak

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