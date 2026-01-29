Bruce Willis'ten üzen haber: Hastalığının farkında bile değil!

2022 yılından bu yana frontotemporal demans (FTD) ile mücadele eden Bruce Willis, artık profesyonel bakım altında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir podcast programına katılan eşi Emma Heming, usta oyuncunun beynin sağlık sorunlarını tanıyamadığı “anosognozi” adlı bir durum yaşadığını açıkladı.

Heming, eşinin bu durumu fark etmemesini bir teselli kaynağı olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bruce hiçbir zaman bu hastalığı kabullenemedi. Bence bu hem bir lütuf hem bir lanet. Çünkü bu hastalığa sahip olduğunu hiç fark etmedi ve ben bundan çok mutluyum. O, benimle ve çocuklarımızla, sizin sevdiklerinizle kurduğunuz bağdan farklı bir bağ kuruyor; ama yine de çok güzel."

BİLİM İÇİN BÜYÜK KARAR: BEYNİ BAĞIŞLANACAK

Hastalığın bilimsel olarak daha iyi anlaşılması adına Willis ailesinden fedakarlık dolu bir adım geldi. Emma Heming, geçtiğimiz aylarda aldığı zorlu kararı hatırlatarak, Bruce Willis’in beyninin ölümünden sonra klinik araştırmalarda kullanılmak üzere bağışlanacağını duyurdu. Heming, bu kararın FTD’nin çözümü için hayati bir önem taşıdığına inandığını vurguladı.

GENİŞ BİR AİLE, ORTAK BİR MÜCADELE

Hastalık sürecinde Willis’i yalnız bırakmayan tek kişi sadece eşi Emma değil. 1987-2000 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Demi Moore da sürecin en başından beri ailenin yanında yer alıyor. Moore ve Heming’in dostluğu, Willis’in 5 kızıyla (Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn) kurduğu bu sevgi çemberini daha da güçlendiriyor.

Konuşma ve okuma yetilerini kaybettiği bilinen 70 yaşındaki efsane aktör, artık kelimelerin ötesinde, ailesiyle sadece duygulara dayalı "farklı bir bağ" üzerinden iletişim kuruyor.