Bruce Willis'ten sonra bir kötü haber de Jim Carrey'den

02 Nisan 2022 Cumartesi, 09:10

Hollywood'un en önemli isimlerinden bir tanesi olan ve rol aldığı sayısız yapımla büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü komedyen ve oyuncu Jim Carrey, hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in ardından, yaptığı 'emekli olacağı' ve artık 'oyunculuk yapmayacağı' açıklamasıyla şok etkisi yarattı.

"OLDUKÇA CİDDİYİM"

Jim Carrey, katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen bir projeyle ilgilenip ilgilenmediği şeklindeki soruya "Emekli oluyorum" cevabını verdi. Muhabir karşılaştığı cevapla şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncu Carrey, "Oldukça ciddiyim" dedi.

YİNE DE AÇIK KAPI BIRAKTI

Carrey, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek açık kapı bıraktı. Ünlü oyuncu tamamen oyunculuğu bırakmadığını söylese de özellikle ara verme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Hollywood'un ünlü ismi, "Yeterince yaptım" açıklamasında bulundu.

WILL SMITH ELEŞTİRİSİ YAPMIŞTI

Oyuncu ve komedyen Jim Carrey daha önce, Oscar ödül töreninde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Carrey, verdiği bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili düşüncelerini dile getirmişti. Ünlü oyuncu, Will Smith'in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

Seyirciler için "'Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadelerini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith'in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak" demişti.