Brüksel'deki Nasrettin Hoca heykeli, 'Dünya Gülümseme Günü'nde temizlendi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan mizah yazarı Erdinç Utku’nun öncülüğünde, 3 Ekim Dünya Gülümseme Günü’nde Nasrettin Hoca heykeli temizlendi. Etkinliğe Belçika’daki Türk vatandaşları da katıldı.

Etkinlik kapsamında, Binfikir Çocuk Tiyatrosu’nun minik oyuncuları heykeli temizleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların çizdiği bazı resimler de Nasrettin Hoca heykelinin arka duvarına asıldı.

Etkinlikte konuşan Utku, katılımcılara teşekkür ederek Dünya Gülümseme Günü’nü kutladı. Heykeli 2006’dan bu yana takip ettiğini belirten Utku, Brüksel’in Türk caddesi olarak bilinen Chaussée de Haecht üzerine taşındığını ve yedi yıldır orada durduğunu söyledi.

Utku, Belçikalı Türklerin milliyetçi olduklarını söylese de Türkçeye ve Türk kültürüne yeterince sahip çıkmadıklarını belirterek, “Türk lirasındaki Atatürk veya Fatih Sultan Mehmet ile daha çok ilgileniyorlar” dedi.

HEYKEL İÇİN YENİ KONUM ÖNERİSİ

Temizlik çalışmasına katkı sağlayan Mehmet Yılmaz, Mehmet Gürz ve Kadir Özkara’ya teşekkür etti.

Heykelin daha uygun bir konuma taşınması için önerilerini de dile getiren Utku, Josaphat Parkı’nı önerdi.

Utku, “Heykel çocuk oyun alanının yanına konabilir, oyun alanına ‘ters binilen tahta eşek’ gibi oyuncaklar eklenebilir. Böylece park ‘Nasrettin Hocalı park’ olur” dedi.

Mevcut konumda kalması durumunda ise etrafının sevimli hale getirilmesi ve arka duvara çizgi roman karakterleri çizilmesini önerdi.

“NASRETTİN HOCA PALYAÇO DEĞİL, HALK FİLOZOFUDUR"

Utku, Nasrettin Hoca’nın evrensel bir değer olduğunu vurgulayarak, “Nasrettin Hoca palyaço değil, halk filozofudur” ifadesini kullandı.

Hoca’nın felsefesini en iyi yansıtan eserin seçileceği uluslararası bir yarışma düzenlenmesi gerektiğini belirten Utku, çocukların heykelle oynayabileceği tasarımların Belçika’daki Türk kültürüne ilgiyi artıracağını söyledi.

Etkinlik, temizlik çalışmalarının ardından yapılan görüş alışverişi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Katılımcılar, 1 Nisan 2026’da açılacak “Çocukların Gözüyle Nasrettin Hoca” resim sergisi için tekrar buluşma kararı aldı.