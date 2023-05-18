Bu 2 çorba hastayı yatağından kaldırıyor! Büyüklerimiz sofradan eksik etmezdi

Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:35

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:35

Hastaları yatağından kaldıran 2 çorba tarifi var. Beyran ve tavuk suyu çorbası hastaları yatağından kaldıran çorbalar olarak biliniyor. Peki Beyran çorbası ve tavuk suyu çorbasının tarifi nasıldır?

Beyran çorbası malzemeler:

1 kg kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

8-10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

8 su bardağı et suyu

Beyran çorbası yapılışı:

Etleri düdüklü tencereye alıp haşlayalım.

Pişen etlerin suyunu süzelim ancak suyu dökmeyelim.

Kemiklerinden ayırıp ufak parçalara ayıralım.

Etlerin suyunu bir tencereye alalım ve içerisinde pirinçleri pişirelim.

Pirinçler yumuşayınca biber salçası, tereyağı, tuz, baharatlar ve dövülmüş sarımsakları ekleyelim.

Ardından haşladığımız etleri atıp çorbayı kaynamaya bırakalım.

Bir süre kaynadıktan sonra ocaktan alalım.

Dilerseniz tereyağını çorbayı servis ederken ekleyebilirsiniz.

Kıyılmış maydanoz ekleyerek çorbanıza hoş bir görüntü verebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak çorbanızı limonla servis edebilirisiniz afiyet olsun.

Tavuk Suyu çorbası tarifi

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağına yakın tel şehriye

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

Haşlanıp didiklenmiş göğüs eti

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Pul biber

Karabiber

Nane

Üzeri için:

Naneli sos haricinde toz kırmızı biberli sos da ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

Tavuk suyuna 3 su bardağı kadar su ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin ve kaynatın.

Sonrasında tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.

Limon suyu, un ve az miktarda suyu çırpın ve çorbanın içine ekleyin.

Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, (eğer isterseniz) pul biber ve karabiber serperek 5 dakika daha kaynatın ve daha sonra ocaktan alın. Afiyet olsun...





Eğer tel şehriyeniz yoksa arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Ayrıca çorbanızın daha çok vitamin deposu barındırmasını isterseniz içine patates, havuç gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Kaynaklar: youtube.com - Habertürk