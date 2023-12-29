Bu bitkiler tehlike saçıyor! Ev çiçeklerinin bilinmeyen zararları...

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:33

Evlerini dekore ederken birçok bitki kullanan yurttaşlar, ufak evlerde zehir saçan bitkilerin hangileri olduğunu bilmiyor. İşte sağlığınız için tehlikeli olabilecek bitki türleri...

PAŞA KILICI ÇİÇEĞİ

Halk arasında “Paşa kılıcı” olarak bilinen Sansevieria, ev dekorasyonunda kullanılan bir iç mekan bitkisidir. Bu bitki, toksik olabilecek saponin adı verilen bir madde taşır. Saponinler mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabileceğinden evcil hayvanlar bu bitkilerden uzak tutulmalıdır.

ALOE ÇİÇEĞİ

Aloe bitkisinin çeşitli ve şaşırtıcı kullanım alanları vardır bilim insanlarına göre bu bitki ishale, alerjiye ve böbrek sorunlarına neden olabilecek maddeler içeriyor.

KALP YAPRAKLI SALON SARMAŞIĞI

Philodendron, ağrıya ve yutma güçlüğüne neden olabilecek kalsiyum oksalat adı verilen bir madde içerir. Bu bitki güzel görünse de evcil hayvanlarınızı ondan uzak tutmayı unutmayın.

PATHOS SARMAŞIĞI

Pothos bitkilerinin büyük, güzel şekilli yaprakları vardır, bu da onları ev dekoru söz konusu olduğunda çok zarif kılar. Kalsiyum oksalat gibi dudak, dil ve ağızda tahrişe, aşırı salya akmasına ve hatta kusmaya neden olabilecek maddeler içerir.

YÜKSÜKOTU

Digitalis purpurea olarak da bilinen bu güzel mor çiçek, süs bahçelerinde bulunur veya ev bitkisi olarak kullanılır. Çok az insanın bildiği şey, yapraklarının, çiçeklerinin ve hatta tohumlarının, digoksin olarak bilinen ve onu yiyen hayvanlar ve insanlar için ölümcül olabilen bir madde taşıdığıdır. Toksisitesi nedeniyle bu bitkinin evde bulunması, çevresinde yaşamak zorunda olan insanlar ve hayvanlar için oldukça yüksek sağlık riski oluşturabilir.

GEYİK BOYNUZU

Her ne kadar güzel görünse de Euphorbia tirucalli'nin ciltte ve gözlerde aşırı tahrişe neden olabilecek aşındırıcı bir özsuyu vardır. Bu nedenle bu bitkiye eldiven ve göz koruması kullanılarak ekstra dikkatle yaklaşılmalıdır. Bitkinin gözle teması durumunda kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi oluşabilir ve hatta kişilerin görme duyusunu olumsuz yönde etkileyebilir.

KADİFE ÇİÇEĞİ

Yaygın olarak Kadife çiçeği olarak bilinen Tagetes, yutulduğunda gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilir. Bitkinin özsuyu da deri döküntülerine neden olabilir.