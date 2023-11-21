Bu burcun erkeklerinden uzak durun!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 19:08

Güncelleme: 21.11.2023 - 19:09

Her burçta hem olumlu hem de zorlayıcı özellikler bulunabilir ve ilişkilerdeki başarı, kişisel uyum ve iletişimdeki dengeye bağlı olabilir. Ancak bazı burçlar ilişki dinamikleri açısından farklı zorluklar yaşatabilir.

KOÇ BURCU

Koç burcu erkekleri genellikle bağımsız, lider ruhlu ve cesur olabilirler. Ancak aynı zamanda sabırsızlık ve ani öfke gibi özellikleri de olabilir. Kararlılıkları ve liderlik vasıfları bazen partnerlerini gölgede bırakabilir.

Ancak, unutulmaması gereken şey, her bir bireyin kişiliğinin sadece burcundan değil, aynı zamanda deneyimlerinden, değerlerinden ve eğitiminden etkilendiğidir. Dolayısıyla, tek bir burcun tüm erkeklerinden uzak durma fikri genelleme yapmaktan öteye gitmez. Her ilişki, karşılıklı anlayış, iletişim ve uyum gerektirir ve bu, kişinin burcundan daha fazla önem taşır.

KOÇ BURCU İLİŞKİYİ NASIL BİTİRİR?

Koç burcunun her istediğini yaparsanız, çok fazla sahiplenir ve özgürlüğünü sınırlamaya kalkarsanız sizi aldatır... Koçlar heyecan ararlar. Sürekli ilgi bekleyen, egolarının tatmin edilmesini arzulayan Koçlar kendilerine ilgi gösterilmesiyle hemen başka tarafa kayabilirler... Koç burcunun başkalarıyla flört etme nedeni ise, kendisini olabildiğince çok kişiye kabul ettirip, ispatlayıp kendi özgüvenini arttırmak... Koç burcu çok ateşli bir burç olsa da, çoğunlukla yasak ilişkilerden uzak durmak ister... Fakat eşlerinden vefasızlık görürlerse, onlar da aldatmaya meyledebilir. Avucunda olduğunuzu düşündürmeniz, başkalarıyla ilgilendiğinizi fark ettirmeniz, kıskançlığınız, sahipleniciliğiniz, bıkması için yeterli…

YAY BURCU

Yay burcu özgürlüklerine düşkün ve keşfetmeyi seven bir yapıya sahiptir. Bağlanma konusunda zorluk yaşayabilirler ve partnerlerini kısıtlama hissi onları rahatsız edebilir. Bu durum, ilişkilerinde sadakat konusunda zorluklar yaşamalarına ve aldatma eğilimlerine neden olabilir. Yay burcu erkekleri macera ve keşif arzusuyla doludur. Rutin ve monotonluktan hoşlanmazlar ve sürekli olarak yeni şeyler deneme, keşfetme ihtiyacı hissederler. Bu durum, ilişkilerinde sadakat konusunda bazen zorluklar yaşamalarına neden olabilir.

YAY BURCU İLİŞKİYİ NASIL BİTİRİR?

Yay burcu Yay burcu insanları ilişkilerinde mantık ararlar... Egoları yoktur. Hareketli ve soysal insanlardır. Eğer siz öyle değilseniz sizden hızla uzaklaşmak isteyecek ve başka limanlara demir atacaktır... Heyecan, heyecan, heyecan... Yayları cezbeden en önemli şeylerden biri heyecan... Acaba köşe başında onları bekleyen; daha büyük bir aşk, daha heyecanlı bir macera var mı diye sürekli merak içindedirler... Diğer kişiye karşı tutkuları güçlenince panik yaşamaya başlarlar, bu nedenle yaşadıkları ilişkilerde sürekli doğru şeyi yapmaya çalışırlar... Olabilecek tehlikelerden en başta uzak durmaya çalışırlar, ama ne zamanki o ilk adımı atarlar, işte o zaman kontrolden çıkarlar.

ASLAN BURCU

Aslanlar genellikle ilgi odağı olmaktan hoşlanır ve çevrelerindekilerin dikkatini çekmeyi severler. Bu durum bazen gereğinden fazla dikkat arama olarak algılanabilir ve başkalarını gölgede bırakma eğilimi ortaya çıkabilir. naylanmaya ve takdir edilmeye ihtiyaçları vardır. Bu durum bazen aşırıya kaçarak sürekli onay arayışı içinde olmalarına ve egolarını tatmin etmeye çalışmalarına neden olabilir.

ASLAN BURCU İLİŞKİYİ NASIL BİTİRİR?

Aslan burcu insanları lider ve gururlu yapıları zedelenirse, herkesin önünde rencide edilir ve beklediği desteği sizden göremezse kendine uygun başka birini aramaya başlar. Bu da aldatılmanız demektir... Ateşli Aslanlar heyecan için kıvranırlar. İlginin merkezi olmaya bayılan Aslan, bu sebeple özgüven sorunu yaşar... Sürekli tüm ilgiyi kendi üstünde görmek isterler. Bu nedenle savunmasız kalırlar... Hele ki bazısı doğuştan şehvetlidir ve dünyanın en harika aşığı olduğunu kanıtlamaya çalışır... Aslan burcunun orta yaş krizi yaşayanları ise kendilerini genç hissetmek için genç insanlarla görüşürler.