Bu davranışların ebeveynlerin gözünden kaçmaması gerekiyor: Bebek bakımında dikkat etmeniz gereken 6 acil durum işareti

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:35

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:35

Bebekler, gelişim süreçleri boyunca çeşitli sağlık sorunları yaşayabilir. Ebeveynler olarak, hangi belirtilerin acil bir duruma işaret ettiğini bilmek, hızlı ve doğru bir şekilde müdahale etmenizi sağlar. Bebeklerin sağlık sorunlarını ifade edememesi nedeniyle bazı belirtileri iyi gözlemlemek hayati önem taşır. Peki, hangi davranışların ebeveynlerin gözünden kaçmaması gerekiyor? İşte, bebek bakımında dikkat etmeniz gereken 6 acil durum işareti...

BEBEK BAKIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 6 ACİL DURUM İŞARETİ

1. Yüksek ateş

Bebeklerde ateş, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği doğal bir tepkidir. Ancak:

3 aydan küçük bebeklerde 38°C ve üzeri,

3-6 aylık bebeklerde 39°C ve üzeri,

6 aydan büyük bebeklerde ateşin 40°C’ye ulaşması acil müdahale gerektiren bir durum olabilir.

Ne yapmalısınız?

Ilık bir banyo yaptırabilir veya ılık suyla silerek vücut ısısını düşürebilirsiniz.

Bebeği ince kıyafetlerle serin bir ortamda tutun.

Ateş düşmüyorsa ya da bebeğinizde halsizlik, bilinç bulanıklığı, kusma veya havale gibi belirtiler varsa derhal doktora başvurun.

2. Solunum güçlüğü ve morarma

Bebeğinizin nefes almakta zorlandığını fark ettiğinizde durumu ciddiye almalısınız. Aşağıdaki belirtiler acil tıbbi müdahale gerektirebilir:

Hızlı veya düzensiz nefes alma

Nefes alırken hırıltı veya ıslık sesi

Dudaklarda, ellerde veya yüzde morarma

Ne yapmalısınız?

Bebeğinizi dik bir pozisyona getirin ve başını hafifçe yukarıda tutun.

Ortamda sigara dumanı, toz veya yoğun koku olup olmadığını kontrol edin.

Hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

3. Ciltte döküntü ve renk değişiklikleri

Bebeklerin ciltlerinde zaman zaman döküntü ve kızarıklık görülebilir. Ancak aşağıdaki durumlar ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir:

Vücutta ani gelişen morluklar veya benekli döküntüler

Dokununca solmayan kırmızı veya mor döküntüler

Cildin soluk veya gri-mavi renk alması

Ne yapmalısınız?

Döküntünün yayılıp yayılmadığını gözlemleyin.

Ateş, halsizlik veya bilinç kaybı gibi ek belirtiler varsa acilen bir doktora başvurun.

4. Şiddetli kusma ve ishal

Bebeklerde kusma ve ishal sık görülen durumlardır ancak:

Kusmukta yeşil, kahverengi veya kan olması,

Sürekli ve şiddetli kusma,

İdrar yapmama veya aşırı susuzluk belirtileri (ağlarken gözyaşı olmaması, ciltte kuruluk) ciddi bir soruna işaret edebilir.

Ne yapmalısınız?

Bebeğinizin sıvı kaybını önlemek için sık sık emzirin veya uygun sıvılar verin.

Kusma ve ishal 6 saatten uzun sürüyorsa veya bebeğiniz halsizleşiyorsa doktora başvurun.

5. Bilinç kaybı ve aşırı uyku hali

Bebeğinizin normalden daha fazla uyuması, uyanmakta zorlanması veya tepki vermemesi ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Özellikle şu belirtiler varsa dikkatli olun:

Gözlerde odaklanma kaybı

Sürekli halsizlik ve hareketsizlik

Ağlamaya tepki vermeme

Ne yapmalısınız?

Bebeğinizi hafifçe uyandırmaya çalışın.

Tepki vermiyorsa veya bilinci kapalıysa acil servise başvurun.

6. Şiddetli karın ağrısı ve karında şişlik

Bebeğinizin karın bölgesine dokunduğunuzda sertleşme, şişlik veya aşırı hassasiyet hissediyorsanız, bu bağırsak tıkanıklığı veya ciddi bir enfeksiyon belirtisi olabilir.

Ne yapmalısınız?

Bebeğinizin dışkı durumunu kontrol edin.