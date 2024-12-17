Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...
Yeni bir yılı geride bırakırken evliliklerini bebekle taçlandıran ünlü isimleri listeledik. 2024 yılında hangi ünlünün bebeği olduğu merak edildi. İşte, 2024 yılında bebek sahibi olan ünlüler isimler...
DİLAN TELKÖK VE BERKAY HARDAL
Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti, bu yıl ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, dünyaya gelen bebeklerine Noyan adını verdi.
BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN
Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti de bu yıl anne baba olma mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına Luna adını verdi.
AHMET KURAL VE ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, oğullarına Kemal adını verdi.
AZRA AKIN VE ATAKAN KORU
Azra Akın ve Atakan Koru çifti, oğulları Demir'in ardından kızları Arya'nın doğumuyla ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ
Şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, bu yılın ocak ayında ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
CEMRE KEMER VE EMRE MEDİNA
Cemre Kemer, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı ve oğluna Kerim adını verdi.
GİRAY ALTINOK VE CANSU DİKTAŞ
Giray Altınok ve Cansu Diktaş çifti, bu yıl ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı ve bebeklerine Emir adını verdi.
EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin kızları Mina İpek Tuncer de bu yıl dünyaya geldi.
ECE ÇEŞMİOĞLU VE TANER ÖLMEZ
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin Zeynep adında bir kızları vardı. Çift bu yıl oğulları Hazar'ı kucaklarına aldı.
ATİYE VE EROL SEBEBCİ
Atiye ve eşi Erol Sebebci , evlendikten bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feyza'yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz sene ikinci kızı Neva'yı kucağına alan Atiye, bu yıl üçüncü kez anne oldu ve çift, kızlarına Rûmî ismini verdi.
BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
Mayıs ayında kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını verdi.
GONCA VUSLATERİ VE LEVENT YAŞAR
Bu yıl doğum yapan Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı dünyaya getirdi.
SONGÜL ÖDEN VE ARMAN BIÇAKÇI
Songül Öden ve Arman Bıçakçı çifti, Ocak ayında kızlarına kavuştu. Bebeklerine Sone Larin adını verdiler.
MÜGE BOZ VE CANER ERDENİZ
Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz, Haziran ayında ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, oğluna Rika adını verdi.
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