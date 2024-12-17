Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...
cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2024 Salı, 11:58
Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Yeni bir yılı geride bırakırken evliliklerini bebekle taçlandıran ünlü isimleri listeledik. 2024 yılında hangi ünlünün bebeği olduğu merak edildi. İşte, 2024 yılında bebek sahibi olan ünlüler isimler...

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

DİLAN TELKÖK VE BERKAY HARDAL

Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti, bu yıl ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, dünyaya gelen bebeklerine Noyan adını verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN

Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti de bu yıl anne baba olma mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına Luna adını verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

AHMET KURAL VE ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, oğullarına Kemal adını verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

AZRA AKIN VE ATAKAN KORU

Azra Akın ve Atakan Koru çifti, oğulları Demir'in ardından kızları Arya'nın doğumuyla ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ 

Şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, bu yılın ocak ayında ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

CEMRE KEMER VE EMRE MEDİNA

Cemre Kemer, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı ve oğluna Kerim adını verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

GİRAY ALTINOK VE CANSU DİKTAŞ

Giray Altınok ve Cansu Diktaş çifti, bu yıl ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı ve bebeklerine Emir adını verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin kızları Mina İpek Tuncer de bu yıl dünyaya geldi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

ECE ÇEŞMİOĞLU VE TANER ÖLMEZ

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin Zeynep adında bir kızları vardı. Çift bu yıl oğulları Hazar'ı kucaklarına aldı.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

ATİYE VE EROL SEBEBCİ 

Atiye ve eşi Erol Sebebci , evlendikten bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feyza'yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz sene ikinci kızı Neva'yı kucağına alan Atiye, bu yıl üçüncü kez anne oldu ve çift, kızlarına Rûmî ismini verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Mayıs ayında kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını verdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

GONCA VUSLATERİ VE LEVENT YAŞAR

Bu yıl doğum yapan Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı dünyaya getirdi.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

SONGÜL ÖDEN VE ARMAN BIÇAKÇI

Songül Öden ve Arman Bıçakçı çifti, Ocak ayında kızlarına kavuştu. Bebeklerine Sone Larin adını verdiler.

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

MÜGE BOZ VE CANER ERDENİZ

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz, Haziran ayında ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, oğluna Rika adını verdi.

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