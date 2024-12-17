Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar: 2024 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

ATİYE VE EROL SEBEBCİ

Atiye ve eşi Erol Sebebci , evlendikten bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feyza'yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz sene ikinci kızı Neva'yı kucağına alan Atiye, bu yıl üçüncü kez anne oldu ve çift, kızlarına Rûmî ismini verdi.