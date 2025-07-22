Bu dizinin başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi'nin hayranlarını üzen haber...

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Şakir Paşa Ailesi dizisi için kötü haber geldi. Dizi, yaşadığı talihsiz olaylar ve artan yapım maliyetleri nedeniyle ikinci sezonuna başlamadan iptal edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürerken, yapımcı Fatih Aksoy, artan maliyetler nedeniyle projeyi devam ettirmenin mümkün olmadığını belirtti. Aksoy, “Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız” ifadelerini kullandı.

Dizinin ilk sezonu boyunca üst üste yaşanan olumsuzluklar kamuoyunun dikkatini çekmişti.

RTÜK’ten gelen cezalar, Şakir Paşa’nın torunları tarafından açılan dava, mahkeme kararıyla alınan yayın durdurma kararı, sette çıkan yangınlar ve bu yangınlardan birinde set amirinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, yapımı oldukça zora sokmuştu. Öte yandan dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot çağrısının ardından hakkında soruşturma başlatılması da uzun süre gündem olmuştu.



Tüm bu gelişmelerin ardından sezon finali erkene çekilmiş ve dizinin ikinci sezonu zaman atlamasıyla başlamayı planlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu da ikinci sezonda yer alacağını açıklamıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte Şakir Paşa Ailesi projesi rafa kaldırıldı.