Bu hasat 1 hafta sürecek: Yaşı 15, kurusu 200 lira

Yayınlanma: 20.11.2023 - 19:52

Güncelleme: 20.11.2023 - 19:52

Bilecik'te 7'den 70'e herkes, 'Cennet Hurması' başka bir ismiyle Trabzon hurması hasadı için kolları sıvadı. Üç köyde bin dönümlük bahçede yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar da kasalara yerleştiriyor.

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dönümlük bahçede yetişen 'Cennet Hurması' hasadı başladı. Hemen hemen 1 hafta sürecek olan hasat için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kim varsa seferber oldu. Bu köylerin yüzde 70'inin geçim kaynağı olan hurma hasadında bu yıl yüzler güldürmedi.

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, Küplü, Başköy ve Bekdemir geçen seneye nazaran daha az rekolte aldıklarını anlatarak, "Geçen sene bin tonun üzerindeydi bu sene ise 200-220 ton hurma rekoltemiz var. Bu toplam, ortalama 400 çiftçiden toplanan hurmalar. Fiyatlar bu sene 15 ila 20 lira arasında seyretti. Kalite bazında hurmamız gayet güzel, Türkiye’nin her tarafından talep var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde hafif bereli bir hurmamız var. Biz bu bereli hurmaları kurutmada kullandığımız için yani geri dönüşüm diye adlandırabiliriz. Bu sene kuru hurmanın fiyatı 150-200 lira arasında geziyor. Bunun yanında pestil yapıyorlar, cipsini yapıyorlar. Türkiye’nin her tarafından talep var yani. En çok İstanbul var, Ankara var, Antalya’ya gidiyorlar. Mesela İstanbul sosyetesinde kuru hurmayı kahvenin yanında veriyorlar. Antalya tarafında da aynı şekilde. Bursa tarafına da gidiyor" dedi.

"BU SENE KIRAĞI VURDU"

Demirbaş açıklamasının devamında, "Bu sene rekolte düşmesinin sebebi kırağına yakalandık. Belirli bir bakımı oluyor hurmanın. Zaten hava durumunu takip eden çiftçilerimiz kırağıya yakalanmazlar. Çünkü ertesi sabah eğer kırağı varsa hava durumunda bahçenin bir başına bir de sonuna saman yakıyorlar o geceyi atlatıyorlar. Bu sene maalesef yakalandılar diyebilirim" dedi.