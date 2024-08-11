Bu işaretler duygusal bağımlılığın habercisi olabilir: Bağımlı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 6 belirti

Yayınlanma: 11.08.2024 - 20:29

Güncelleme: 11.08.2024 - 20:29

Bağımlı bir ilişki, genellikle duygusal ve psikolojik açıdan sağlıksız bir bağlanma biçimini ifade eder. İlişkiler, sağlıklı ve dengeli bir şekilde karşılıklı destek ve sevgi üzerine kurulmalıdır. Ancak bazı durumlarda, bu denge bozulabilir ve kişi kendini bağımlı bir ilişkide bulabilir. Bu tür ilişkiler, hem bireylerin hem de ilişkinin genel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, duygusal bağımlılığın habercisi olan davranışlar nelerdir? İşte, bağımlı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 6 belirti...

BAĞIMLI BİR İLİŞKİDE OLDUĞUNUZU GÖSTEREN 6 BELİRTİ

1. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermekte zorlanma:

Bağımlı ilişkilerde, kişinin kendi ihtiyaçları ve istekleri genellikle ön planda değildir. Eğer sürekli olarak partnerinizin ihtiyaçlarına öncelik veriyorsanız ve kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı ediyorsanız, bu bağımlı bir ilişkinin işareti olabilir. Kendi duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızı karşılamakta zorlanmanız, ilişkinin sağlıklı olmadığına dair bir sinyal olabilir.

2. Sürekli onay arayışı:

Bağımlı ilişkilerde, bireyler sık sık onay arayışında olabilirler. Eğer partnerinizin sürekli olarak onayını almak için çaba harcıyorsanız ve bu onayı alamadığınızda kendinizi kötü hissediyorsanız, bu bir bağımlılık belirtisi olabilir. Kendi değerinizin partnerinizin onayına bağlı olması, ilişkinin dengesiz olduğunu gösterir.

3. Aşırı kısıtlama ve kontrol:

Bağımlı ilişkilerde, bir taraf genellikle diğerini kısıtlamaya ve kontrol etmeye eğilimlidir. Eğer partneriniz sizin arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirme özgürlüğünüzü kısıtlıyorsa, bu bağımlı bir ilişkiye işaret edebilir. Aşırı kontrol ve kısıtlama, ilişkinin sağlıksız olduğunu gösteren önemli bir işarettir.

4. Sürekli kaygı ve endişe:

Bir ilişkide sürekli kaygı ve endişe yaşamak, bağımlı bir ilişkiye işaret edebilir. Eğer partnerinizin sizinle ilgili tutumları ve davranışları hakkında sürekli olarak endişeleniyorsanız ve bu durum duygusal olarak sizi tüketiyorsa, bu ilişkinin bağımlı bir dinamiğe sahip olabileceğini gösterir.

5. Kendinizi kayıp ve kısıtlanmış hissetme:

Bağımlı ilişkilerde, bireyler kendilerini genellikle kayıp ve kısıtlanmış hissedebilirler. Eğer partnerinizle olan ilişkiniz, kendinizi ifade etme ve kişisel hedeflerinizi takip etme konusunda sizi kısıtlıyorsa, bu bir bağımlılık belirtisi olabilir. Kendi bireysel kimliğinizi ve hedeflerinizi kaybetmek, sağlıksız bir ilişkinin işareti olabilir.

6. Partnerinize aşırı bağlılık:

Bir ilişkide aşırı bağlılık göstermek, bağımlı bir ilişkiye işaret edebilir. Eğer partnerinizin her hareketine bağlı olarak kendi ruh halinizi belirliyorsanız ve onun onayını almadan kendinizi huzursuz hissediyorsanız, bu durum bağımlı bir ilişki dinamiğini gösterebilir.