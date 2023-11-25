Bu kez tarlaya değil kuma ekim yapıldı: 10 bin 'deniz eriştesi' suya kavuştu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 14:56

Güncelleme: 25.11.2023 - 14:56

Denizlerin yaşam kaynağı olan halk arasında 'deniz eriştesi' olarak da bilinen deniz çayırları kıyı yapılaşması, turizm baskısı, trolle avcılık gibi pek çok nedenden her geçen gün giderek azalarak yok oyma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, GİSBİR, Akdeniz'e özgü endemik bir tür olan deniz çayırları inceleme altına aldı. Ardından da Deniz Çayırlarının Dağılımlarının Belirlenmesi, Haritalanması ve Transplantasyonu Projesi' hazırlandı. Deniz çayırlarının tespiti, haritalanması ve transplantasyonunu içeren proje kapsamında, önce Fethiye çevresinde sonar cihazları ve dronlar kullanılarak ekim yapılacak alanlar belirlendi. 27 nokta tespit edildi. Ardından da dün proje kapsamında Fethiye'nin Göcek Koyu'nda ilk deniz çayırı ekimi yapıldı.

Akçalı, deniz çayırı ekimi öncesinde yaptığı konuşmada, "Burada deniz çayırı ekimi yapacağız ama bunun korunması daha öncelikli. İnsanlara bunu duyurabildiğimiz, değerini anlatabildiğimiz takdirde, bu bitkiyi korumak bizim için çok daha önemli olacaktır" dedi.

Deniz çayırlarının ormanlara göre saatte 10 kat daha fazla oksijen üretip, ekosistemi korumak için kritik bir rol oynadığına da dikkati çeken Akçalı, "Projemiz, Türkiye ve dünya çapında çevre koruma literatüründe iz bırakacak, uzun yıllar sürecek çevre koruma çalışmalarına ilham kaynağı olacak. Proje, özel çevre koruma bölgeleri için hayati bilgiler üretecek ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Göcek Körfezi'nde tespit edilen bölgeye tekneyle giden bilim insanları, gazetecilerinde katılımıyla bölgedeki ilk deniz çayırı ekimini gerçekleştirdi. Proje kapsamında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne 10 bin deniz çayırı ekilmesinin planlandığı bildirildi.