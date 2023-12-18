Bu saatte sakın yemek yemeyin! Felç riskini artıyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:54

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:54

Paris’teki Sorbonne Üniversitesinde, geç saatte yemek yemenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yapıldı. 100 bin kişinin katılığı ve tam 7 yıl süren araştırmanın sonuçları şaşırttı.

Nature Communications isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırma sonuçları, geç saatte yemek yemenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Katılımcılardan bir kısmından, araştırma boyunca akşam yemeklerini saat 8’den önce yemeleri istendi. Diğer denek grubu ise yemek sofrasına akşam saat 9’dan sonra oturdu.

Dikkat çeken araştırma akşam 9’dan sonra yemek yiyen insanların, bu saatten önce yemek yiyenlere kıyasla felç geçirme ya da mini felç olarak adlandırılan geçici iskemik atak sorunu yaşama olasılığının yüzde 28 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Akşam 9’dan sonra yemek yiyen kişilerde felç riskini artıran temel unsurlar da bunlar. Çünkü özellikle gece geç saatlerde yükselen kan basıncı, kan damarlarına zarar verme potansiyeline sahip. Bu ise hem kalp krizi hem de felç riskini artıran önemli bir faktör. Öte yandan araştırma ile elde edilen dikkat çekici başka veriler de var. Araştırmaya göre gece boyunca yemek yemeden geçirilen her bir saat, felç riskini yüzde 7 oranında azaltıyor

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN İDEAL SAAT NE?

Evrensel olarak kabul gören bir "ideal yemek saati" bulunmamakla birlikte, bilim dünyasında yapılan araştırmalar, gün içindeki farklı saatlerde yemek yemenin metabolizma ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. İdeal yemek saati, kişisel yaşam tarzına, metabolizma tipine ve günlük aktivite düzeyine bağlı olarak değişebilir. Ancak akşam yemeğini erken saatlerde tüketmek, sindirim sürecini günün geri kalanında devam ettirmeye yardımcı olabilir. Gece geç saatlerde ağır yemeklerin tüketilmesi, sindirim sisteminin dinlenme moduna geçtiği uyku saatlerini etkileyebilir.