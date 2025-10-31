Bu sene yüzünü göstermemişti: Tanesi 300 liradan tezgâha geldi

Balıkçılar tarafından avlanan palamutlar tezgahlarda yerini aldı. Perşembe ilçesinde palamudun tanesi büyüklüğüne göre 150 ila 300 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Kadir Çelik, AA muhabirine, bu sezon palamut avının oldukça az gerçekleştiğini, son günlerde az miktarda da olsa avlandığını ifade etti.

Palamudun tanesini 150 ila 300 liradan satışa sunduklarını aktaran Çelik, vatandaşların palamuda ilgi gösterdiklerini belirtti.

Çelik, palamudun yanı sıra hamsiyi 100, istavriti 150, mezgiti ise kilogramı 200 liradan sattıklarını kaydetti.

Erdal Çamaş ise palamudu yeniden tezgahlarında satışa sundukları için mutlu olduğunu dile getirdi.