Bu sergiyi ziyaret edenler çıplak modellerin arasından geçiyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:40

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:49

Geçmişte düzenlediği 'Rhythm 0' ve 'MoMa' gibi çarpıcı performanslarıyla ün kazanan sanatçı Marina Abramovic, Kraliyet Sanat Akademisi'nde düzenlenen galeride sergilediği çıplak modeller ve galeriye giriş konseptiyle sanat dünyasında tartışmalara neden oldu.

23 Eylül'de başlayıp 1 Ocak'a kadar devam edecek olan sergiye, gelen ziyaretçileri kapıda iki çıplak model karşılıyor ve içeri girmek isteyenlerin, birbirine çok yakın olan bu iki modelin arasından zorlukla geçmesi gerekiyor.

"YÜZLEŞMEYE ZORLUYOR"

Dönüşümlü olarak sergilenen modellerin arasından geçmek istemeyenlerin kullanabilecekleri ayrı bir giriş bulunsa da Kraliyet Akademisi, sergiyi sanatçının amaçladığı şekilde deneyimlemeye, çıplak modellerin arasından geçerek içeri girmeye teşvik ediyor.

Galerinin sergi başkanı Andrea Tarsia, bu serginin insanları 'çıplaklık, cinsiyet, cinsellik ve arzu' ile yüzleşmeye zorladığını ifade ediyor.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK BULUNACAK

23 Eylül'de başlayacak olan sergi kapsamında, sanatçıları ve halkı korumak için çok sayıda güvenlik önlemi alındı. Katılımcıların canlı performansları fotoğraflaması ya da video kaydına alması yasaklandı.

Ziyaretçiler herhangi bir uygunsuz dokunma ve davranışa karşı uyarılacakken, herhangi bir problem olması durumunda güvenlik personelleri müdahale etmeye hazır.

1 Ocak'a kadar sürecek olan sergide gerçekleşebilecek herhangi bir acil duruma karşı bir doktor, psikolog ve beslenme uzmanı da hazır bulunduruluyor.

ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI...

Abramovic, 1974 yılında 'Ritim 0' adlı bir performansında, 6 saat boyunca hareketsiz ayakta durarak, seyircilerin önüne koyduğu ve aralarında silah, bıçak, şarap, zincir gül gibi nesneleri diledikleri gibi kullanmalarına izin vermişti. Gösteri barışçıl ve sakin başlamış, ancak sanatçı, sonlara doğru şiddete maruz kalmıştı.

Yaklaşık elli yıl sonra, 76 yaşındaki performans sanatçısının aynı sorunları yaşamaması için Kraliyet Akademisindeki sergiye katılacak 42 sanatçı, Abramovic'ten sergi öncesi eğitim aldı.