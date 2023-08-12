Belediye yasağına çıplak protesto

Yunanistan'ın Gavda Adası’nda, belediyenin "çıplaklık'' yasağını daha önce soyunarak protesto eden protestocular, bu defa da çıplaklık karşıtı tabelaları kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 17:15
Belediye yasağına çıplak protesto
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Ege Denizi'ndeki Gavda Adası, çıplakların (nudistlerin) ilgi odağı ve başlıca konumlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak ada belediyesinin adanın ünlü plajlarına "çıplaklık yasaktır" tabelaları dikmesi, her yıl adaya gelen ve çıplak denize giren nudistleri şaşırttı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Nudistler, tabelaların yanına gelerek protesto gösterisi düzenledi. Binlerce yıldır doğal güzellikleriyle ön plana çıkan adada çıplak denize girmenin yasaklanamayacağını vurgulayan nudistler, seslerini duyurmak amacıyla belediyenin kararına tepki göstererek dikilen tabelaları sökerek çöpe attılar.

Nudistlerin protestosu adanın kadın Belediye Başkanı Lilian Stefanaki'yi harekete geçirdi. Başkan Stefanaki, "çıplaklık yasaktır" resimli uyarı tabelalarının plajlara tekrar dikilmesi uyarısını verdi ve belediyenin resmi web sitesinden yeni bir duyuru yayınladı.


Yunanistan çıplak Yasak

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