Bu teknikle yapılan kurabiyeler bayatlamıyor ve bozulmuyor! Sırrı çok basit

Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:35

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:35

Kurabiyelerin bozulmaması ve bayatlamaması için bilmeniz gereken 6 püf noktasını sizlerle paylaştık: Bunlar saklama koşullarıyla ilgili püf noktalar;

1. Kurabiyeleri hava almayan kaplarda veya kavanozlarda saklayın. Hava almayan kaplar, kurabiyelerin nemlenmesini ve bayatlamasını önleyecektir.

2. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra, tamamen soğumasını bekleyin ve ardından saklama kabına koyun. Sıcak kurabiyeler, nemlenme ve bayatlamaya neden olabilir.

3. Kurabiyeleri, kuru ve serin bir yerde saklayın. Sıcak ve nemli ortamlar, kurabiyelerin bayatlamasına neden olabilir.

4. Kurabiyeleri tek tek sararak saklayın. Bu şekilde, bir kurabiye bozulduğunda diğerleri etkilenmez.

5. Kurabiyelerin içine, bozulmalarını önleyecek doğal maddeler ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir dilim elma veya bir kesme şeker, kurabiyelerin nemlenmesini önleyebilir.

6. Kurabiyeleri taze yapın ve mümkün olduğunca taze tüketin. Taze kurabiyeler, daha uzun süre taze kalacaktır.

PEKİ KURABİYE TARİFİ NASILDIR?

Tarifsiteniz.com sitesinde yer alan bir içerikte; Fındıklı elmas kurabiyenin tarifi paylaşıldı: İşte o tarif

Fındıklı Elmas Kurabiye Tarifi için Gerekli Malzemeler;

250 gram margarin (oda sıcaklığında)

1 tane orta boy yumurta

3 buçuk su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

2 buçuk yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Bulamak için Gerekli Malzemeler;

1 buçuk su bardağı toz şeker

Üzeri için Gerekli Malzemeler;

130 gram çikolata kreması

1 su bardağı fındık

Fındıklı Elmas Kurabiye Tarifi Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle derin bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki margarinimizi, pudra şekerini, yumurtayı, kabartma tozunu ve şekerli vanilini ilave edelim ve iyice yoğuralım. (Şeker taneleri elimize gelmeyecek şekilde)

Üzerine unu ve kakaoyu eleyerek ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim.

Eğer hamur elimize çok fazla yapışıyorsa biraz daha un ekleyebiliriz.

Yoğurduğumuz hamurumuzun üzerini streçleyelim ve 25-30 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim.

Dinlenen hamurumuzu buzdolabından çıkarıp, 1 yemek kaşığı kadar parça alalım ve avuç içimizle yuvarlayalım.

Yuvarladıktan sonra ortasına işaret parmağımızla bastırarak hafif çukurluk oluşturalım.

Bütün hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım.

Geniş bir tabağa 1 buçuk su bardağı toz şekeri dökelim ve kurabiyelerimizin her yerini şekere bulayalım.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serip, kurabiyelerimizi aralıklı şekilde dizelim.

Önceden ısıttığımız 180 derece fırınımızda 10-12 dakika kadar pişirelim.

Pişen kurabiyelerimizi fırından alalım ve 10 dakika sıcaklığının çıkmasını bekleyelim.

Ardından çay kaşığı yardımıyla çikolata kremasını kurabiyenin ortasındaki çukura yerleştirelim ve üzerine 1 tane fındık koyalım.

Bütün kurabiyelerimize bu işlemi yaptıktan sonra servis edelim.

Herkese afiyet olsun.