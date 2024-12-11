Bu ülkede saatler ters yöne dönüyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:42

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:42

Tüm dünya saatlerini sağa doğru döndürürken dünya üzerinde sadece bir ülke yani Bolivya bu kurala uymuyor ve saatlerini sola doğru akıtıyor. Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca, 2014 yılında bu konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı yaptı ve muhabirlere, “Saatin her zaman aynı yöne dönmesi gerektiğini kim söyledi? Neden her zaman itaat etmek zorundayız? Neden yaratıcı olamıyoruz?” dedi ve bu cümleler büyük bir değişimin ilk adımları oldu” açıklamasını yaptı.

SAATİN YÖNÜ KUZEY YARIM KÜREYE GÖRE BELİRLENMİŞTİR

Güneş'in kuzey yarımküredeki göreceli hareketinin neden küresel olarak saat ve kol saati tasarımına hakim olması gerektiği sorusuna verilecek cevap muhtemelen mekanik saatlerin ilk olarak kuzey yarımkürede yaygın olarak geliştirilmiş olmasıdır. Tarihin mucitler tarafından yazılmasının basit bir örneği. Coğrafya da işin içindedir; Dünya'nın kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 70'i de kuzey yarımkürededir.

Saatlerin sağa doğru hareketinin kuzey yarımküredeki astronomik gözlemlerden ve kuzey Avrupa ülkelerindeki saat yapımcılığının gelişiminden kaynaklanması kültürel açıdan şovenist görünebilir ve kolların saat yönünün tersine hareketini standart hale getirme girişimleri olmuştur

GÜNEY YARIM KÜRE'DE SAAT YÖNÜ TERSİNE Mİ OLUR?

Avustralya gibi ekvatorun güneyindeki ülkelerde, güneş doğarken taşın gölgesi güneye düşer ve güneş yükseldikçe sola doğru dönüş yapar. İlk saat orada keşfedilseydi, bugün akrep ve yelkovan ters yönde dönüyor olabilirdi. Saat teknolojisi ilerleyip güneş saatlerinden modern saatlere geçiş yapıldığında saatin kolları saat yönünde hareket etmeye devam etti. Sonucunda çoğunluğun alıştığı şey buydu. İnsanlar güneş saatine aşina olduğu için anında mantıklı geldi. Bu aynı zaman­ da gökyüzüne bakıldığında Güneş’in izlediği doğrultuya da uyuyordu.