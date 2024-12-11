Mehmet Uzun kimdir? Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun kaç yaşında, nereli? Mehmet Uzun neden hastaneye kaldırıldı?

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Peki, Mehmet Uzun kimdir? Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun kaç yaşında, nereli? Mehmet Uzun neden hastaneye kaldırıldı?

Mehmet Uzun kimdir? Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun kaç yaşında, nereli? Mehmet Uzun neden hastaneye kaldırıldı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:39

Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi. Peki, Mehmet Uzun kimdir? Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun kaç yaşında, nereli? Mehmet Uzun neden hastaneye kaldırıldı?

MEHMET UZUN KİMDİR?

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, 1962 Erfelek doğumlu. Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mezunudur. 1990 yılında aktif siyasete başladı. 1987-2004 yılları arası Erfelekspor kulübünde yönetim kurulu üyeliği, 1995-1998 ile 2000-2004 yılları arası kulüp başkanlığı görevinde bulundu.

1994-1998 yılları arası belediye başkan yarcımcısı olarak görev yaptı. 1990 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik görevi yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Etiketler: #Mehmet Uzun #kimdir? #Sinop

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