Bu yaşlara dikkat! İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:04

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:04

ABD’deki Northwestern Medicine kurumunun dünya çapından bilgilerle yürüttüğü araştırmaya nazaran, yalnızlık gençlik periyodunda yaygınken orta yaşlara hakikat azalıyor ve yaşlılıkta en yüksek düzeye ulaşıyor.

Araştırmaya nazaran yalnız kalanların değerli kısmı kadın. Düşük eğitimli ve düşük gelirli kesitlerin yalnız kalma ihtimali de yükseliyor.

Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Eileen Graham, “İleri yaştaki yetişkinlik periyodunda yalnızlığın daima artması dikkat çekici” dedi.

Bilimsel mecmua Psychological Science’da yayınlanan araştırmada, yalnızlığın yol açtığı risklere de dikkat çekildi.

SİGARA KADAR TEHLİKELİ

Graham, yalnızlığın sıhhati bozan tesirleri olduğunu vurgulayarak toplumsal irtibat eksikliğinin erken ölümlerde sigara kadar tehlikeli olduğunu vurguladı. Bilim insanı, bilhassa ileri yaşlarda yalnız kalan insanlara takviye olunmasının çok değerli bir sıhhat gündemi olduğunu kaydetti.

Öte yandan Graham, toplumsal etkileşimi çok yüksek bir kişinin de yalnız olabileceğini söyledi. ABD dahil birçok ülkede sıhhat kurumları, daha evvel yalnızlığın toplumlarda salgın haline geldiğini belirtmişti.