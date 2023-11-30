Bu yıl verim az, kalite yüksek: Kilosu 150 lira
Kestanede bu yıl verim az kalite yüksek.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur, Beyharmanı ve Karacaali mahallelerinde toplanan kestanelerin dikenli kabuklarından ayırma işlemlerine başlandı. Rekoltenin düşük olduğu kestanede kalitesinin yüksek olması üreticileri bir nebze de olsa sevindirdi.
Bu yıl hava şartlarından verim kaybının olduğunu ancak kestane kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden üretici Zekeriya Esenyurt, "Gerek aroması ve kalitesi ile bölgede bilinen kaliteli kestanelerimizin bu yıl kalitesi yüksek ancak verimi az. Manisa Büyükşehir Belediyesinin mahallemize tarımsal destek olarak verdiği kestane ayıklama makinesinde kestaneleri dikenli kabuklarından çıkarıyoruz. Bu arada kalitesine ve kalibresine göre kestanenin kilosunu 110-150 lira arasında satıyoruz." dedi.
MAKİNENIN GELİRİ OKUL VE KÖY İÇİN KULLANILIYOR
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle muhtarlığına teslim edilen kestane ayıklama makinesinin saatinin 800 liradan ücretlendirildiği ve buradan elde edilen gelirlerin de köy okulunun ve köyün diğer ihtiyaçları için harcadığı bildirildi.
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