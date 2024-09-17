Bu yöntemler ile göz altınız aydınlansın: Göz altınıza uygulayabileceğiniz 4 doğal maske tarifi
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve göz altı bölgenizdeki sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak etkili çözümler vardır. Peki, hangi yöntemler ile göz altınızı aydınlatabilirsiniz? İşte, göz altınıza uygulayabileceğiniz 4 doğal maske tarifi....
Göz altı bölgesi, genellikle yorgunluk, uyku eksikliği, yaşlanma ve stres gibi faktörlerden etkilenir ve bu durum göz altı morlukları, şişlikler ve kırışıklıklara yol açabilir. Doğal göz altı maskeleri, bu sorunlarla mücadele etmek ve göz altı bölgesinin daha canlı ve dinlenmiş görünmesini sağlamak için etkili ve sağlıklı bir yoldur. Peki, hangi yöntemler ile göz altınızı aydınlatabilirsiniz? İşte, göz altınıza uygulayabileceğiniz 4 doğal maske tarifi....
GÖZ ALTINIZA UYGULAYABILECEĞİNİZ 4 DOĞAL MASKE TARİFİ
1. Salatalık ve Yoğurt Maskesi
Malzemeler:
1/2 salatalık
2 yemek kaşığı yoğurt
Hazırlık:
Salatalığı yıkayıp kabuklarını soyun. Küçük parçalara doğrayın ve blenderda püre haline getirin.
Salatalık püresine yoğurdu ekleyin ve karıştırın.
Karışımı temiz bir yüzeye uygulayın ve göz altı bölgesine nazikçe sürün.
Maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.
Faydalar:
Salatalık, doğal nemlendirici özelliklere sahip olup, göz altındaki şişlikleri ve morlukları azaltır. Yoğurt ise cildin beslenmesine yardımcı olur ve rahatlatıcı etkisi vardır.
2. Çay Poşeti Maskesi
Malzemeler:
2 adet poşet yeşil çay veya siyah çay
Hazırlık:
Çay poşetlerini sıcak suya batırın ve 5 dakika demlemeye bırakın.
Demledikten sonra poşetleri çıkarın ve soğumaya bırakın.
Soğuyan çay poşetlerini göz altı bölgenize yerleştirin ve 10-15 dakika bekletin.
Poşetleri çıkarıp gözlerinizi ılık su ile durulayın.
Faydalar:
Çay poşetleri, antioksidan özelliklere sahip olup, göz altındaki şişlikleri ve koyu halkaları azaltır. Aynı zamanda çayda bulunan kafein, kan dolaşımını artırarak göz altı bölgesini canlandırır.
3. Avokado ve Bal Maskesi
Malzemeler:
1/2 olgun avokado
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlık:
Avokadoyu ezin ve püre haline getirin.
Avokado püresine balı ekleyin ve karıştırın.
Karışımı göz altı bölgesine nazikçe uygulayın.
Maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.
Faydalar:
Avokado, cilt için zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bal ise doğal nemlendirici özelliklere sahip olup, göz altı bölgesini yumuşatır ve besler.
4. Aloe Vera ve E Vitamini Maskesi
Malzemeler:
1 yemek kaşığı aloe vera jeli
1 kapsül E vitamini
Hazırlık:
E vitamini kapsülünü açın ve içeriğini bir kaba boşaltın.
Aloe vera jelini E vitamini ile karıştırın.
Karışımı göz altı bölgenize nazikçe uygulayın.
Maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.
Faydalar:
Aloe vera, cilt üzerinde yatıştırıcı ve iyileştirici etkiler gösterir. E vitamini ise antioksidan özellikleriyle cildi besler ve yaşlanma belirtilerini azaltır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
- Baro Başkanı açıkladı: Diş örneği bu yüzden alınamadı...
- Mansur Yavaş'tan sitem dolu 'istifa' yanıtı
- KRT TV canlı yayınında 'yırtık don' kavgası
- Hizbullah telsizleri eş zamanlı patladı!
- Narin'in amcasının tuhaf paylaşımı ortaya çıktı
- O bölgede 7 büyüklüğünde deprem yolda!
- 'Yenge, katilin adını ağzından kaçırdı' iddiası
- Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçının evine baskın