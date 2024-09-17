Bu yöntemler ile göz altınız aydınlansın: Göz altınıza uygulayabileceğiniz 4 doğal maske tarifi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 21:32

Güncelleme: 17.09.2024 - 21:32

Göz altı bölgesi, genellikle yorgunluk, uyku eksikliği, yaşlanma ve stres gibi faktörlerden etkilenir ve bu durum göz altı morlukları, şişlikler ve kırışıklıklara yol açabilir. Doğal göz altı maskeleri, bu sorunlarla mücadele etmek ve göz altı bölgesinin daha canlı ve dinlenmiş görünmesini sağlamak için etkili ve sağlıklı bir yoldur. Peki, hangi yöntemler ile göz altınızı aydınlatabilirsiniz? İşte, göz altınıza uygulayabileceğiniz 4 doğal maske tarifi....

GÖZ ALTINIZA UYGULAYABILECEĞİNİZ 4 DOĞAL MASKE TARİFİ

1. Salatalık ve Yoğurt Maskesi

Malzemeler:

1/2 salatalık

2 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlık:

Salatalığı yıkayıp kabuklarını soyun. Küçük parçalara doğrayın ve blenderda püre haline getirin.

Salatalık püresine yoğurdu ekleyin ve karıştırın.

Karışımı temiz bir yüzeye uygulayın ve göz altı bölgesine nazikçe sürün.

Maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Faydalar:

Salatalık, doğal nemlendirici özelliklere sahip olup, göz altındaki şişlikleri ve morlukları azaltır. Yoğurt ise cildin beslenmesine yardımcı olur ve rahatlatıcı etkisi vardır.

2. Çay Poşeti Maskesi

Malzemeler:

2 adet poşet yeşil çay veya siyah çay

Hazırlık:

Çay poşetlerini sıcak suya batırın ve 5 dakika demlemeye bırakın.

Demledikten sonra poşetleri çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan çay poşetlerini göz altı bölgenize yerleştirin ve 10-15 dakika bekletin.

Poşetleri çıkarıp gözlerinizi ılık su ile durulayın.

Faydalar:

Çay poşetleri, antioksidan özelliklere sahip olup, göz altındaki şişlikleri ve koyu halkaları azaltır. Aynı zamanda çayda bulunan kafein, kan dolaşımını artırarak göz altı bölgesini canlandırır.

3. Avokado ve Bal Maskesi

Malzemeler:

1/2 olgun avokado

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlık:

Avokadoyu ezin ve püre haline getirin.

Avokado püresine balı ekleyin ve karıştırın.

Karışımı göz altı bölgesine nazikçe uygulayın.

Maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Faydalar:

Avokado, cilt için zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bal ise doğal nemlendirici özelliklere sahip olup, göz altı bölgesini yumuşatır ve besler.

4. Aloe Vera ve E Vitamini Maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 kapsül E vitamini

Hazırlık:

E vitamini kapsülünü açın ve içeriğini bir kaba boşaltın.

Aloe vera jelini E vitamini ile karıştırın.

Karışımı göz altı bölgenize nazikçe uygulayın.

Maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Faydalar:

Aloe vera, cilt üzerinde yatıştırıcı ve iyileştirici etkiler gösterir. E vitamini ise antioksidan özellikleriyle cildi besler ve yaşlanma belirtilerini azaltır.