Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:07

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:07

Yaz aylarında güneşin etkisiyle cilt daha hızlı bir şekilde yıpranabilir ve pürüzlü bir görünüm kazanabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde cilt bakımına özen göstermek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca nemlendirici ve besleyici ürünlerle cildin nem dengesini korumak, sağlıklı ve canlı bir cilt için gereklidir. Cilt tipine uygun ürünler seçerek ve düzenli bakım yaparak yaz boyunca cildin sağlığını korumak mümkündür. Peki, yazın cildinize uygulamamanız gereken bakımlar nelerdir? İşte yaz aylarında kaçınmanız gereken 6 cilt bakım hatası...

YAZ AYLARINDA KAÇINMANIZ GEREKEN 6 CİLT BAKIM HATASI

1. Güneş kreminizi yenilemeyi unutmak:

Yaz aylarında güneş kremleri cilt bakımının en önemli unsurlarından biridir. Özellikle cilt tipinize uygun bir güneş kremi seçmek başlangıç noktasıdır. Ancak sadece bununla yetinmek yeterli değildir. Denize veya havuza girdikten, terledikten veya cildinizi temizledikten sonra güneş kreminizi düzenli olarak yenilemek gereklidir. Güneş kremini 2-4 saatte bir tazelemek ve özellikle boyun kısmına da uygulamak, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın ve güneş lekelerinden kaçınmanın önemli bir yoludur. Bu şekilde cildinizin sağlıklı ve korunmuş kalmasını sağlayabilirsiniz.

2. Göz altı kremlerinizi su bazlı seçmemek:

Yanlış göz kremi seçimi, genellikle göz altlarında yağ bezelerine ve milia oluşumuna neden olabilir. Özellikle kuru ve cansız göz altları için soğuk havalarda daha yoğun kıvamda ürünler tercih edilebilir, ancak yaz aylarında bu tarz ürünler göz altlarında ağırlık yapabilir ve cildi yorabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde göz altı kremleri seçerken içeriğine dikkat etmek ve su bazlı ürünleri tercih etmek önemlidir. Hafif ve nemlendirici özelliklere sahip göz kremleri, göz altlarınızı nemlendirirken cildinizi yormaz ve sağlıklı bir görünüm kazandırabilir.

3. Ağır nemlendiricilerden vazgeçmemek:

Yaz aylarında nemlendirici seçimi cildin sağlığı için önemlidir. Özellikle akşam kullanılan yoğun kıvamlı nemlendiriciler, sabaha kadar cildinize emilmesine yardımcı olabilir. Ancak yazın bu tarz ürünlerin kullanımı cildinizde aşırı yağlı bir görünüme ve yeni kusurların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde nemlendirici seçerken hafif ve hızla emilen ürünleri tercih etmek önemlidir. Cildinizin ihtiyaçlarına uygun, hafif formüllerle nemlendirme sağlayarak cildinizin canlı ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.

4. Makyajlarınızı hafifletmemek:

Kış aylarında, günlük makyajda dahi bazen cilt fondöteni aşırı bulabilir ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında BB ve CC kremler gibi hafif formüller tercih edilebilir. Eğer cildiniz ihtiyaç duymuyorsa, sadece allık ve bronzer gibi ürünlerle cilt makyajını tamamlamak oldukça yeterli olabilir. Bu şekilde cildiniz hafif ve doğal bir görünüme kavuşurken aynı zamanda makyajın ağırlığından da kurtulabilirsiniz.

5. C vitamininden sonra güneş kremi kullanmamak:

C vitamini serumları cildiniz için harika bir parlaklık ve gençlik sağlayabilir ancak doğru kullanım zamanı çok önemlidir. Sabah ve akşam kullanımı önerilen C vitamini serumlarını gece kullanmak genellikle sorun yaratmaz. Ancak gündüz kullanıp güneşe çıkmak, cildiniz için riskli olabilir çünkü C vitamini güneş ışınlarına maruz kaldığında ciltte lekelere neden olabilir. Bu yüzden gündüz kullanıyorsanız mutlaka 50 SPF ve üzeri güneş koruyucu ile cildinizi korumalısınız. Ayrıca güneş kremi uygulamanızı zaman zaman yenilemek de önemlidir, böylece cildiniz güneşin zararlı etkilerinden korunmuş olur.

6. Su tüketimini artırmamak:

Kış aylarında su ihtiyacımızın azaldığını düşünerek su tüketimimizi ihmal edebiliriz, ancak yaz aylarında bu yanlış bir yaklaşımdır. Yaz mevsimi, vücudun daha fazla suya ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Sıcak hava ve güneşin etkisiyle vücut daha hızlı bir şekilde su kaybeder. Bu nedenle, cildi dışarıdan nemlendirmenin yanı sıra içeriden de yeterli su alımını sağlamak çok önemlidir. Bol su içmek, cildin nem dengesini korur, sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Yaz aylarında su tüketimine dikkat etmek, genel sağlık ve cilt bakımı için önemli bir adımdır.