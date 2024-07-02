Budapeşte'de düzenlenen fuarda ilk kez bir Türk format 1.lik kazandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:06

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:06

Her yıl dizi, film ve içerik sektör profesyonellerinin buluştuğu NATPE Budapeşte Fuarı'na dünyanın birçok yerinden çok sayıda içerik ve TV formatı başvururyor. Bu yıl ise yarışmada bir Türk formatı büyük başarıya imza attı.

"CELEBRITY TEACHER" İLE BİRİNCİLİK

"Celebrity Teacher" adlı format ile katılan format yazarı ve yönetmen Çetin Yılmaz, Türkiye adına büyük bir gurur yaşattı ve ödülü alan isim oldu. Global arenada format ve içerik konusunda alanlarının en ünlü isimlerinden oluşan jüri üyeleri ve 65 ülkeden sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, pilot bölümü izlenen Türk formatı, Bulgaristan ve Estonya'yı geride bırakarak 2024 Pitch & Play Live Winner for Best Unscripted Program unvanını kazandı.

BÜYÜK İLGİ VE TALEPLER

Bu büyük başarının ardından, birçok ülkeden programın haklarına ilişkin taleplerin geldiği öğrenildi. Türk televizyonlarında eylül-ekim döneminde ekrana geleceği belirtilen "Celebrity Teacher"ın hangi kanalda yayınlanacağı konusunda ise görüşmelerin sürdüğü bilgisi verildi.