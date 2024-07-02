Budapeşte'de düzenlenen fuarda ilk kez bir Türk format 1.lik kazandı
Çetin Yılmaz'ın yazıp yönettiği "Celebrity Teacher" adlı Türk formatı, Budapeşte'deki NATPE Fuarı'nda 2024 Pitch & Play Live Winner for Best Unscripted Program ödülünü kazandı.
Her yıl dizi, film ve içerik sektör profesyonellerinin buluştuğu NATPE Budapeşte Fuarı'na dünyanın birçok yerinden çok sayıda içerik ve TV formatı başvururyor. Bu yıl ise yarışmada bir Türk formatı büyük başarıya imza attı.
"CELEBRITY TEACHER" İLE BİRİNCİLİK
"Celebrity Teacher" adlı format ile katılan format yazarı ve yönetmen Çetin Yılmaz, Türkiye adına büyük bir gurur yaşattı ve ödülü alan isim oldu. Global arenada format ve içerik konusunda alanlarının en ünlü isimlerinden oluşan jüri üyeleri ve 65 ülkeden sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, pilot bölümü izlenen Türk formatı, Bulgaristan ve Estonya'yı geride bırakarak 2024 Pitch & Play Live Winner for Best Unscripted Program unvanını kazandı.
BÜYÜK İLGİ VE TALEPLER
Bu büyük başarının ardından, birçok ülkeden programın haklarına ilişkin taleplerin geldiği öğrenildi. Türk televizyonlarında eylül-ekim döneminde ekrana geleceği belirtilen "Celebrity Teacher"ın hangi kanalda yayınlanacağı konusunda ise görüşmelerin sürdüğü bilgisi verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Kritik sanıklardan akılalmaz sözler
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- 'Eurovision'dan beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum'
- En kibar erkekler hangi burçlardan çıkıyor?